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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Сколько самарцы будут платить за ЖКХ в 2020 году?

18 ноября 2019 13:28
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Сколько самарцы будут платить за ЖКХ в 2020 году
Во втором полугодии 2020 года цены на жилищно-коммунальные услуги в столице региона могут взлететь выше, чем планировалось.

Депутаты городского парламента предложили поднять предельный индекс изменения тарифов на 6,8% вместо 3,6%, пишет АиФ Самара.

В конце октября глава правительства страны Дмитрий Медведев утвердил для Самарской области индекс изменения тарифов в размере 3,6%, которые будут действовать с 1 июля 2020 года. Но городских депутатов такая ставка не устроила, народные избранники предложили поднять тарифы на 6,8%.

«Предельная отметка, на которую разрешено поднимать тарифы - 3,6% и плюс, минус 2,5%. Увеличение на 6,8% горожане восприняли очень негативно. Мы обсуждали этот вопрос с жителями и в социальных сетях, и на встречах. Люди в ярости», - пояснил руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских.

Депутаты предложили повысить тарифы ЖКХ, несмотря на оптимистичные прогнозы ведущих федеральных экспертов. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что ситуация с тарифами стабилизировалась и цены на коммунальные услуги будут снижаться. Но в Самаре действительность оказалась несколько иной.

«Глава ФАС обещал, что цены на коммунальные услуги будут сокращаться по всей стране. И я считаю, что повышение до 6,8% необоснованно, незаконно и антинародно. У нас повышают тарифы ЖКХ, но от этого ничего не меняется и не улучшается», - говорит член Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кузьмин.

Как утверждают самарские депутаты, повышение предельного индекса изменения тарифов всё-таки необходимо. И связано оно с реализацией инвестиционного соглашения между городом и «СКС» по воде и водоотведению. Эксперты рассказали, что сегодня сети сильно изношены и требуют финансовых вложений в ремонт и реконструкцию. А одним из главных положительных результатов станет повышение качества воды, что особенно актуально для жителей отдалённых районов.

«Регулярно в Самаре происходят порывы, особенно это ощутимо для горожан в зимнее время года. А так мы сможем уменьшить количество аварий и случаев, когда большое количество жителей остаётся без холодной воды или без отопления», - говорит депутат Думы городского округа Самара от Промышленного внутригородского района Александр Чернышев. Но изменения, в конечном счете, могут и не повлиять на итоговую сумму, которую выделяют самарцы на оплату ЖКХ. Однако только в том случае, если в городском бюджете будет предусмотрено финансирование на специальные выплаты.

«Насколько я знаю, при повышении более 3,6% муниципалитет должен компенсировать разницу в виде субсидий. Тогда тарифы увеличиваются, но жители платят по прежним нормативам. У нас были такие случаи в Куйбышевском, Красноглинском, Промышленном и Кировском районах: тарифы по горячей воде увеличивали больше, чем положено, и разницу компенсировали из городского бюджета», - говорит Виктор Часовских.
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