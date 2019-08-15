Самарцы получили платёжки за холодную воду июль, в которых отражены изменения, вступившие в силу с 1 июля 2019 года

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Абоненты ООО «Самарские коммунальные системы» получили квитанции за июль, когда впервые были применены новые нормативы и тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. У многих появились вопросы, на которые специалисты подготовили ответы.Повышающий коэффициент на нормативы вводится для тех абонентов, у кого есть техническая возможность, но не установлен прибор учета. Мера направлена одновременно и на экономию ресурсов, и на создание системы прозрачных расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Для поставщиков ресурсов работа по приборам учета не является экономически выгодной, расчет по счетчикам всегда «в пользу» потребителя – сколько потребил, столько оплатил.Новые нормативы, в том числе повышающий коэффициент на норматив, вводятся несколькими документами Правительства РФ и Правительства Самарской области, основные из которых:Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 п.42 вводится применение повышающего коэффициента (с января 2019 года – 1,5). В соответствии с Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015г. №447 (ред. от 26.07.2016 № 171, от 19.12.2016 № 805, от 16.05.2017 № 121) новые нормативы на территории г.о.Самара по холодному водоснабжению и водоотведению вводятся с 01.07.2019г.Соответственно, ООО «Самарские коммунальные системы» выполняют требования действующего законодательства в части установления новых нормативов, в т.ч. повышающего коэффициента. Необходимо отметить, что сами нормативы были серьезно снижены.Законодательство не ограничивает рост тарифов на отдельные виды коммунальных услуг. При вычислении индекса роста платы за ЖКХ учитывается плата граждан за все коммунальные услуги. Предельные индексы определяются не для одного абонента или одной ресурсоснабжающей организации, а для субъекта федерации, и при расчете учитывается множество факторов кроме тарифов. Для всех муниципальных районов они разные, например, для Самары предельный индекс –, для Кинеля – 10%, в Красноармейском и Похвистневском районах – 27-32% и т.д.Кроме того, законодательством предусмотрены ситуации, при которых допускается превышение предельных индексов для субъекта. В Постановлении Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации" п.46 перечислены такие основания:-установление нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ;- установление долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках заключенного (планируемого к заключению) концессионного соглашения;- реализация инвестиционных программ регулируемых организаций.Постановлением Губернатора Самарской области №105 от 25.06.2019г. утверждены предельные индексы изменения вносимой гражданами коммунальной платы по г.о.Самара. В отношении ООО «Самарские коммунальные системы» основаниями являются: вступление новых нормативов, установление долгосрочных тарифов, заключение концессионного соглашения с инвестиционной программой до 2047 года на сумму 20 миллиардов рублей, выполнение предыдущей инвестиционной программы на 2,2 миллиарда рублей.Что касается платы за водоснабжение и водоотведение, то при установке приборов учета платеж многих абонентов даже уменьшится. Сейчас самое время ставить приборы учета.Повышающий коэффициент не применяется при расчете по приборам учета и при наличии акта о невозможности установки прибора учета, начиная с месяца, в котором составлен акт.В Постановлении Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 г., сказано, что потребитель может обратиться в управляющую компанию с просьбой о составлении акта об отсутствии технической возможности установки индивидуального прибора учета. Такой акт будет являться основанием для неприменения повышающего коэффициента при расчете платы за коммунальные услуги в отсутствие приборов учета.Критерии, форма акта обследования и порядок ее заполнения были утверждены Приказом министерства регионального развития региона России от 29.12.2011 N 627. Обязанность по инициированию процедуры составления акта об отсутствии технической возможности их установки возложена на собственников помещений.Приказом утверждены следующие критерии невозможности установления прибора учета:- установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);- невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований к прибору учета соответствующего вида, в том числе к месту и порядку его установки;- в месте, в котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета, которые необходимы для его надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.Достаточно наличия одного из приведенных оснований.Возможность составления акта не предусмотрена для домов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» поскольку законом установлен прямой запрет на ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов. Факт наличия возможности установки приборов учета в таких домах считается доказанным.Обращаем Ваше внимание, что необходимость составления акта обусловлена не только наличием повышающего коэффициента. В связи с внесенными постановлением Правительства РФ №1498 от 26.12.2016 года изменениями в Правила предоставления коммунальных услуг, условием перерасчета платы за коммунальные услуги в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении является наличие акта об отсутствии технической возможности установки в таком помещении индивидуальных приборов учета.Акт предоставляется в один из центров обслуживания клиентов.Необходимо составить акт совместно с управляющей компанией в соответствии с Приказом министерства регионального развития региона России от 29.12.2011 N 627 и предоставить его в один из центров обслуживания клиентов. Вместе с тем, обращаем внимание, что на собственнике лежит обязанность содержания сетей в надлежащем состоянии.До 01.07.2019 года действовали нормативы потребления холодного водоснабжения и водоотведения в размере, установленном приложением №5 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.12.2007 N1153. Категорий жилья, по которым производились расчеты, было меньше. Конструктивные и технические параметры, степень благоустройства многоквартирного дома определяются в соответствии с проектной документацией на многоквартирный дом, которые имеются в распоряжении ООО «Самарские коммунальные системы». Конечно, проверить всех абонентов, а их около 500 тысяч, возможности нет.Если абонент не согласен с категорией, к которой отнесли его жилое помещение, он вправе обратиться в ресурсоснабжающую компанию с подтверждающими документами. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Соответствующее заявление и документы необходимо предоставить в один из центров обслуживания клиентов.