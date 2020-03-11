Самарцев просят не сбрасывать в канализационные колодцы лёд и снег
11 марта 2020 10:35
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Во время активного таяния снега и весенних дождей поступление сточных вод на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) значительно увеличивается. В обычные годы объём стоков весной возрастает примерно в два раза (на 100%). Весной 2020 года – всего лишь на 20%.
Однако объём сбрасываемой воды – не единственная проблема, с которой сталкиваются очистные сооружения. Талые воды содержат в себе помимо бытового мусора значительное количество мелких примесей – песка, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Именно поэтому хозфекальные и ливневые стоки не должны смешиваться!
Оборудование ГОКС, которое предназначено лишь для очистки стоков бытовой канализации, в период паводка вынуждено очищать все стоки, попадающие в систему. Такая нагрузка приводит к уменьшению срока службы оборудования на очистных сооружениях и канализационных насосных станциях.
«РКС-Самара» обращаются с просьбой к гражданам и организациям о принятии мер по отводу талых вод в кюветы, дождеприёмники, ливневую канализацию. Сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено!
Также всем предприятиям и учреждениям необходимо своевременно проверить герметичность внутридомовых систем канализации, отремонтировать запорную арматуру и выполнить герметизацию вводов для предотвращения затопления подвалов.
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