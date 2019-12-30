Самарцев просят - не выбрасывайте очистки и остатки еды в раковину или унитаз!
30 декабря 2019 10:48
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Бригады «РКС-Самара», которые занимаются прочисткой системы водоотведения, в это время выезжают гораздо чаще обычного. Шкурка картошки, скорлупа яиц, кожура мандаринов, бумажная или пластиковая упаковка – этому место в мусорном ведре, а не в раковине.
А после праздников причиной засоров становятся остатки еды, которую по незнанию хозяйки отправляют в унитаз, и остатки ёлочных украшений: серпантин, «дождь», мишура. Делать это категорически запрещено! Даже если ваша сантехника справится, то на выходе из дома в канализации рано или поздно обязательно образуется затор. И из-за салатика, спущенного в унитаз, по улице потечёт зловонная жидкость.
Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:
Очистки продуктов и остатки еды.
Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.
Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.
Бытовой и строительный мусор.
Средства контрацепции.
Ватные палочки.
Наполнитель для кошачьих лотков.
Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).
Любые лекарства, продукты нефтехимии.
Окурки, спички.
Иными словами, только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро!
«РКС-Самара» желает всем самарцам хорошего и доброго Нового года, весёлого праздника и спокойных выходных!
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