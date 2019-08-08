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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарцев предупреждают о необходимости соблюдать правила эксплуатации счетчиков воды

8 августа 2019 13:33
88
Самарцев предупреждают о необходимости соблюдать правила эксплуатации счетчиков воды
Также необходимо помнить о поверке счётчиков.

Сейчас все больше абонентов устанавливают приборы учёта (ПУ) потребления воды. Это правильно. Но чтобы прибор «работал на хозяина», необходимо соблюдать несколько правил, без которых счётчик – просто прибор, не приносящий пользы владельцу.

Первое: после установки ПУ необходимо провести его опломбировку и представить все документы в один из центров обслуживания клиентов «РКС-Самара». Только после этого показания будут приниматься ресурсоснабжающей организацией к учёту.
Второе: показания приборов учёта необходимо передавать каждый месяц. Это важно для правильного расчёта платежей за услуги водоснабжения и водоотведения. Если «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») не получают данные в течение трёх месяцев, расчёт начинается по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

Подавать показания необходимо строго один раз в месяц. Способы передачи показаний приборов холодного водоснабжения (и горячего – для расчёта водоотведения):
- через личный кабинет lk.samcomsys.ru,
- через сайт samcomsys.ru без регистрации,
- в центрах обслуживания клиентов,
- по телефону 207-25-40 (голосовой автоответчик),
- через ящики для сбора показаний.
Если в течение полугода не подавать показания через «Личный кабинет» на сайте samcomsys.ru, система автоматически блокирует этот путь передачи. Для возобновления нужно будет лично прийти в центр обслуживания клиентов.
Также необходимо помнить о поверке счётчиков. Проводить её – обязанность собственников помещения. Дата следующей поверки указана в технической документации. Даже если подавать показания ПУ, у которого прошёл срок поверки, начисления будут приходить по нормативу.
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