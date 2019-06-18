Самарцев предупреждают о мошенниках в сфере газового оборудования

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В ООО «Газпром межрегионгаз Самара» поступает большое количество обращений по поводу деятельности коммерческих организаций, работники которых представляются сотрудниками эксплуатационной газовой организации либо представителями рай-, горгаза и просят граждан обеспечить им доступ в квартиру, к газовому оборудованию. Некоторые из них под угрозой штрафных санкций навязывают установку счетчиков и иных устройств.ООО «Газпром межрегионгаз Самара» поясняет, что по законодательству (Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»), собственники квартир, оборудованных только газовой плитой или плитой и колонкой, отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования, не обязаны устанавливать приборы учета газа. Помните о необязательности установки приборов учета газа при часовом расходе менее двух кубических метров (при отсутствии колонок, котлов).Вместе с этим, ряд организаций предлагают услуги по установке прибора учета газа по льготным ценам и наличным расчетом «на месте». Работы по установке прибора учета газа зачастую производятся с нарушением установленных норм, правил и технических требований. Установка прибора учета газа процесс, который, в первую очередь, связан с безопасностью многоквартирных жилых домов.Внимательно относитесь к выбору компаний при установке приборов учета газа, и помните, что некачественный монтаж прибора учета газа может привести к возникновению аварийных ситуаций!Если вам предлагают услугу замены счетчика, помните, что демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта осуществляется организацией, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.Будьте предельно внимательны, если к вам пришли с целью проверки приборов учета. Помните, что лица, участвующие в проведении проверки, обязаны предъявить абоненту (его представителю) служебные удостоверения, а по требованию абонента (его представителя) — также основной документ, удостоверяющий их личность.Согласно федеральному законодательству поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Самара» вправе проводить проверки оборудования не реже одного раза в полугодие, а также в случае поступления от абонента соответствующей заявки.Если у Вас возникли сомнения относительно правомерности проверки или удостоверения личностей проверяющих, вы можете обратиться на свой территориальный участок «Газпром межрегионгаз Самара» для уточнения информации по телефонам, указанным в квитанции и на сайте компании (samararegiongaz.ru, раздел «Адреса абонентских пунктов»), либо по контактным телефонам компании, с которой у вас заключен договор ТО ВДГО.Фото pixabay.com