Самарцев предупреждают: внезапная поверка счетчиков - признак мошенничества

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Квартиры самарцев продолжают атаковать неизвестные под предлогом поверки счётчиков. Недавно несколько таких случаев было зафиксировано в Советском районе. Жительница одного из домов обратилась в компанию «РКС-Самара» через социальную сеть Твиттер с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, что в доме проводится поверка счетчиков. По ее словам, двое неизвестных позвонили в дверь, назвались представителями «Самарских коммунальных систем», уверенно вошли в квартиру, при этом не показав документы. Проверили приборы индивидуального учёта и предложили составить акт о поверке за 1400 рублей. Когда женщина выразила сомнение и отказала, неизвестные попытались пригрозить штрафами, после чего удалились.Обращаем внимание жителей Самары! Не поддавайтесь на подобные провокации. Не пускайте таких людей в дом! Это намеренный обман и введение в заблуждение с целью получить коммерческий заказ. Предупредите своих пожилых знакомых и родственников: агрессивный напор и призывы к немедленным действиям – отличительные признаки мошенников. Главное – сотрудники «Самарских коммунальных систем» («РКС-Самара») не ходят по квартирам жителей, не обзванивают их. Установка или замена счетчиков производится только после вызова, подачи заявления абонентом.Если подошёл срок поверки ПУ, вы должны самостоятельно обратиться в «РКС-Самара» по телефону 207-48-80 или в любую другую компанию, имеющую аккредитацию на данный вид работ.

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