Самарцам рассказали, как сократить платежи за услуги водоснабжения и водоотведения.

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С 1 июля 2019 года для жителей Самары стоимость кубометра питьевой воды составляет 31 р. 60 коп. с НДС, водоотведения – 17 руб. 39 коп. Одновременно вводится повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого есть техническая возможность установить ПУ, но потребитель этого не делает. При отсутствии технической возможности и предоставлении соответствующих документов, повышающий коэффициент не применяется.

Примеры расчёта за услуги водоснабжение и водоотведение

1 полугодие 2019 2 полугодие 2019 Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением (в том числе местных котельных и бойлерах) 3 человека ИПУ (10 кубов) 432 руб. 490 руб. Норматив 1186 руб. 1320 руб. Норматив/установка ИПУ 1186 490 1 человек ИПУ (3 куба) 130 руб. 147 руб. Норматив 395 руб. 440 руб. Норматив/установка ИПУ 395 147 Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, с быстродействующими водонагревателями в квартирах и многоточным разбором горячей воды 3 человека ИПУ (10 кубов) 432 руб. 490 руб. Норматив 1464 руб. 1580 руб. с повышающим k 1195 руб. без k Норматив/установка ИПУ 1464 490 1 человек ИПУ (3 куба) 130 руб. 147 руб. Норматив 488 руб. 527 руб. Норматив/установка ИПУ 488 147 Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн 3 человека ИПУ (6 кубов) 259 руб. 294 руб. Норматив 590 руб. 669 руб. c повышающим k 527 руб. без k Норматив/установка ИПУ 590 294 1 человек ИПУ (2 куба) 86 руб. 98 руб. Норматив 197 руб. 223 руб. с повышающим k 176 руб. без k Норматив/установка ИПУ 197 98

Из приведенных расчетов видно, что сейчас самое время установить приборы учета потребления воды, и тогда сумма в платежках серьезно снизится.Для установки счётчика необходимо обратиться в любую специализированную организацию, у которой есть лицензия на этот вид деятельности. После этого ПУ необходимо опломбировать и принести документы в центр обслуживания «Самарских коммунальных систем» («РКС-Самара»), если расчёт за воду идёт напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Если нет, то в УК.Подать заявку на установку или поверку приборов учёта водоснабжения в «РКС-Самара» можно несколькими способами:- воспользовавшись формой подачи заявки на сайте компании https://samcomsys.ru/request/63- позвонив по телефонам (846) 207-48-80, 207-38-36- оставив заявку через WhatsApp или Viber по номеру +7-917-015-12-12 (с указанием ФИО, адреса и количества приборов учёта).Для того чтобы подтвердить технологическую невозможность установки счётчика, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты УК проведут обследование внутриквартирных коммуникаций и выдадут соответствующий акт, который необходимо предоставить в центр обслуживания клиентов «РКС-Самара». Это позволит экономить на оплате водоснабжения и водоотведения, поскольку нормативы потребления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2019 года снижаются.