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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарцам рассказали, как сократить платежи за услуги водоснабжения и водоотведения.

2 июля 2019 09:53
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Самарцам рассказали, как сократить платежи за услуги водоснабжения и водоотведения.
Со вчерашнего дня, 1 июля 2019 года, увеличились тарифы на коммунальные услуги.

С 1 июля 2019 года для жителей Самары стоимость кубометра питьевой воды составляет 31 р. 60 коп. с НДС, водоотведения – 17 руб. 39 коп. Одновременно вводится повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого есть техническая возможность установить ПУ, но потребитель этого не делает. При отсутствии технической возможности и предоставлении соответствующих документов, повышающий коэффициент не применяется.

Примеры расчёта за услуги водоснабжение и водоотведение


 

1 полугодие 2019

2 полугодие 2019

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением (в том числе местных котельных и бойлерах)

3 человека

ИПУ (10 кубов)

432 руб.

490 руб.

Норматив 

1186 руб.

1320 руб.

Норматив/установка ИПУ

1186

490

1 человек

ИПУ (3 куба)

130 руб.

147 руб.

Норматив

395 руб.

440 руб.

Норматив/установка ИПУ

395

147

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, с быстродействующими водонагревателями в квартирах и многоточным разбором горячей воды

3 человека

ИПУ (10 кубов)

432 руб.

490 руб.

Норматив

1464 руб.

1580 руб.

с повышающим k

1195 руб.

без k

Норматив/установка ИПУ

1464

490

1 человек

ИПУ (3 куба)

130 руб.

147 руб.

Норматив

488 руб.

527 руб.

Норматив/установка ИПУ

488

147

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн

3 человека

ИПУ (6 кубов)

259 руб.

294 руб.

Норматив

590 руб.

669 руб.

c повышающим k

527 руб.

без k

Норматив/установка ИПУ

590

294

1 человек 

ИПУ (2 куба)

86 руб.

98 руб.

Норматив

197 руб.

223 руб.

 с повышающим k

176 руб.

без k

Норматив/установка ИПУ

197

98


Из приведенных расчетов видно, что сейчас самое время установить приборы учета потребления воды, и тогда сумма в платежках серьезно снизится.

Для установки счётчика необходимо обратиться в любую специализированную организацию, у которой есть лицензия на этот вид деятельности. После этого ПУ необходимо опломбировать и принести документы в центр обслуживания «Самарских коммунальных систем» («РКС-Самара»), если расчёт за воду идёт напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Если нет, то в УК.
Подать заявку на установку или поверку приборов учёта водоснабжения в «РКС-Самара» можно несколькими способами:
- воспользовавшись формой подачи заявки на сайте компании https://samcomsys.ru/request/63
- позвонив по телефонам (846) 207-48-80, 207-38-36
- оставив заявку через WhatsApp или Viber по номеру +7-917-015-12-12 (с указанием ФИО, адреса и количества приборов учёта).

Для того чтобы подтвердить технологическую невозможность установки счётчика, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты УК проведут обследование внутриквартирных коммуникаций и выдадут соответствующий акт, который необходимо предоставить в центр обслуживания клиентов «РКС-Самара». Это позволит экономить на оплате водоснабжения и водоотведения, поскольку нормативы потребления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2019 года снижаются.


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Комментарии



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