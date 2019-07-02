Самарцам рассказали, как сократить платежи за услуги водоснабжения и водоотведения.
С 1 июля 2019 года для жителей Самары стоимость кубометра питьевой воды составляет 31 р. 60 коп. с НДС, водоотведения – 17 руб. 39 коп. Одновременно вводится повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого есть техническая возможность установить ПУ, но потребитель этого не делает. При отсутствии технической возможности и предоставлении соответствующих документов, повышающий коэффициент не применяется.
Примеры расчёта за услуги водоснабжение и водоотведение
|
1 полугодие 2019
|
2 полугодие 2019
|
Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением (в том числе местных котельных и бойлерах)
|
3 человека
|
ИПУ (10 кубов)
|
432 руб.
|
490 руб.
|
Норматив
|
1186 руб.
|
1320 руб.
|
Норматив/установка ИПУ
|
1186
|
490
|
1 человек
|
ИПУ (3 куба)
|
130 руб.
|
147 руб.
|
Норматив
|
395 руб.
|
440 руб.
|
Норматив/установка ИПУ
|
395
|
147
|
Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, с быстродействующими водонагревателями в квартирах и многоточным разбором горячей воды
|
3 человека
|
ИПУ (10 кубов)
|
432 руб.
|
490 руб.
|
Норматив
|
1464 руб.
|
1580 руб.
с повышающим k
|
1195 руб.
без k
|
Норматив/установка ИПУ
|
1464
|
490
|
1 человек
|
ИПУ (3 куба)
|
130 руб.
|
147 руб.
|
Норматив
|
488 руб.
|
527 руб.
|
Норматив/установка ИПУ
|
488
|
147
|
Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн
|
3 человека
|
ИПУ (6 кубов)
|
259 руб.
|
294 руб.
|
Норматив
|
590 руб.
|
669 руб.
c повышающим k
|
527 руб.
без k
|
Норматив/установка ИПУ
|
590
|
294
|
1 человек
|
ИПУ (2 куба)
|
86 руб.
|
98 руб.
|
Норматив
|
197 руб.
|
223 руб.
с повышающим k
|
176 руб.
без k
|
Норматив/установка ИПУ
|
197
|
98
Из приведенных расчетов видно, что сейчас самое время установить приборы учета потребления воды, и тогда сумма в платежках серьезно снизится.
Для установки счётчика необходимо обратиться в любую специализированную организацию, у которой есть лицензия на этот вид деятельности. После этого ПУ необходимо опломбировать и принести документы в центр обслуживания «Самарских коммунальных систем» («РКС-Самара»), если расчёт за воду идёт напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Если нет, то в УК.
Подать заявку на установку или поверку приборов учёта водоснабжения в «РКС-Самара» можно несколькими способами:
- воспользовавшись формой подачи заявки на сайте компании https://samcomsys.ru/request/63
- позвонив по телефонам (846) 207-48-80, 207-38-36
- оставив заявку через WhatsApp или Viber по номеру +7-917-015-12-12 (с указанием ФИО, адреса и количества приборов учёта).
Для того чтобы подтвердить технологическую невозможность установки счётчика, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты УК проведут обследование внутриквартирных коммуникаций и выдадут соответствующий акт, который необходимо предоставить в центр обслуживания клиентов «РКС-Самара». Это позволит экономить на оплате водоснабжения и водоотведения, поскольку нормативы потребления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2019 года снижаются.