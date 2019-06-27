Самарцам объясняют, почему деревья не должны расти на сетях водоснабжения и водоотведения.

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26 июня на ул. Красных Коммунаров на вводе в дом д-100 мм произошёл технологический сбой. Специалисты аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» приехали быстро, отключили воду в жилом доме, чтобы ценный ресурс перестал течь по улице, но к работам приступить не смогли: рядом с домом росли огромные тополя, один из которых – прямо на трубе, к которой никак не подступиться.Вызвали специалистов «РКС-Самара», которые занимаются благоустройством. За четыре часа освободили территорию, и около 18.00 бригада АВР смогла приступить к ремонту трубы. В 21.00 водоснабжение было восстановлено. Жители дома были без воды около семи часов, а если бы соблюдались правила посадки деревьев – не больше трёх. И это не единичный случай!«РКС-Самара» приводит санитарно-охранные зоны водопроводных и канализационных сетей (протяжённость которых в Самаре 1600 и 1260 километров соответственно) в нормативное состояние. Так, весной 2019 года были убраны деревья на улице Подшипниковой, корни которых уже начали разрушать канализационные колодцы, а часть из них стояла прямо на водопроводной линии. Осенью этого года на ул. Подшипниковой специалисты «РКС-Самара» высадят кустарники.Также освобождаются от деревьев и охранные зоны насосных станций подкачки по всему городу. Учитывая то, что десятилетиями на эту проблему никто не обращал внимания, и деревья высаживались где угодно, на решение уйдут годы. Просим жителей спокойно отнестись к сносу деревьев, находящихся в санитарно-охранной зоне инженерных коммуникаций. Это делается исключительно в целях приведения территории к нормативному состоянию. Если на сетях не будет помех, устранять технологические сбои можно будет быстрее, и время отключения водоснабжения в домах жителей значительно сократится.