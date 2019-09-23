Самарцам напоминают: осмотрите пломбы приборов учёта прямо сейчас!

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Согласно федеральному законодательству следить за сохранностью пломб на обводных линиях и приборах учёта – обязанность собственников помещения. Это касается как физических, так и юридических лиц.Однако чаще всего повреждение пломб обнаруживают не собственники, а контролёры «РКС-Самара». В таких случаях расчёт стоимости потреблённой воды рассчитывается по сечению трубы в круглосуточном режиме. Например, вместо 30 кубов, которые показывал счётчик в помещении у юридического лица, придётся заплатить за 600!Проверьте целостность опломбировки приборов учёта холодного водоснабжения прямо сейчас! Если обнаружили какие-либо повреждения – обращайтесь самостоятельно в «РКС-Самара» любым удобным способом.