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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарцам напоминают: осмотрите пломбы приборов учёта прямо сейчас

23 сентября 2019 10:46
238
Самарцам напоминают: осмотрите пломбы приборов учёта прямо сейчас!
При повреждении пломб расчёт за воду ведётся так, будто кран открыт на полную мощность круглосуточно.

Согласно федеральному законодательству следить за сохранностью пломб на обводных линиях и приборах учёта – обязанность собственников помещения. Это касается как физических, так и юридических лиц.
Однако чаще всего повреждение пломб обнаруживают не собственники, а контролёры «РКС-Самара». В таких случаях расчёт стоимости потреблённой воды рассчитывается по сечению трубы в круглосуточном режиме. Например, вместо 30 кубов, которые показывал счётчик в помещении у юридического лица, придётся заплатить за 600!
Проверьте целостность опломбировки приборов учёта холодного водоснабжения прямо сейчас! Если обнаружили какие-либо повреждения – обращайтесь самостоятельно в «РКС-Самара» любым удобным способом.

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