Самарцам хотят предложить единую коммунальную платежку
20 июля 2019 12:03
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В регионе рассматривают возможность внедрить единый платежный документ по оплате жилищно-коммунальных услуг. Единая база поможет исключить проблему с дублированием квитанций и прозрачностью начисления платежей, пишет 63.ру.
Новый порядок расчетов за «коммуналку» планируют осуществлять в режиме «единого окна», пользовательского кабинета, куда можно будет заносить показания счетчиков по всем коммунальным ресурсам.
— Сегодня ресурсоснабжающие организации получают платежи через УК. Предполагается, что с внедрением единого платежного документа ресурсники будут получать платежи сразу. Таким образом, будет обеспечена прозрачность платежей населения, средства, начисленные за потребление коммунальных ресурсов, не будут оседать на счетах недобросовестных управляющих организаций, — пояснила заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова.
Впрочем, до сих пор непонятно, как модель единого расчетного центра в сфере коммунальных услуг может заинтересовать управляющие компании.
— У нас в области есть недобросовестные управляющие компании, занимающие очень большую долю рынка, и они однозначно не придут в расчетный центр, а будут продолжать работать по своей системе. Нужно продумать какие-то рычаги влияния на таких игроков, — считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Игорь Косилов.
Представители Общественной палаты задались целью выяснить, как к идее внедрения единого платежного документа относятся сами жители Самары и региона.
— Настало время разработать такие поправки в законодательство, чтобы участие всех управляющих и ресурсоснабжающих организаций в работе единых информационно-расчетных центров было обязательным. Но на данный момент надо изучить мнение жителей на местах, — отметил председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских.
Недавно самарцы зафиксировали повышение платы за отопление в июньских квитанциях. До этого цены на коммуналку пережили еще одно повышение: тарифы откорректировали 1 июля.
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