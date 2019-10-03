Самарскую управляющую компанию подвели к банкротству
3 октября 2019 10:10
140
В середине октября может стартовать процесс банкротства в управляющей компании «Коммунальник». 11 октября самарский арбитраж рассмотрит обоснованность иска о признании несостоятельной этой организации. Его подала УК «Ассоциация», сумма претензий составила 815 тыс. рублей.
«Коммунальник» является одним из самарских активов московской группы «ДомКом Инвест». В настоящий момент, по информации Государственной жилищной инспекции Самарской области, в управлении у этой компании находится 61 многоквартирный дом в Ленинском районе. В случае, если «Коммунальник» признают банкротом, организация лишиться возможности осуществлять свою деятельность, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
2 октября 2019 14:47
В ближайшее время здесь появятся и другие объекты. Благоустройство региона
466
28 сентября 2019 18:20
Открытие площадки 1 октября. Благоустройство региона
826
28 сентября 2019 17:04
В ближайшее время в Самаре станет меньше рекламных конструкций. Благоустройство региона
550
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
85
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
297
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1454
Всё в Дом
27 сентября 2019 21:22Стильные тумбы под телевизор в ассортименте на Dg-home.ru.
Мы всегда стремимся к созданию привлекательной и уютной атмосферы в доме. Используем различные приемы в дизайне, подбираем сочетания отделочных материалов и... Всё в Дом
196
25 сентября 2019 11:23
Перед каждым родителем рано или поздно встает вопрос о покупке коляски для появившегося на свет малыша. Всё в Дом
92
14 сентября 2019 12:30Что лучше варочная панели или газовая плита
Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
259
ЖКХ
3 октября 2019 14:29
В ближайшие дни дадут старт работе «горячей линии». ЖКХ
2
3 октября 2019 14:22
Ранее объект коммунального хозяйства выставляли на торги. ЖКХ
37
3 октября 2019 10:10
Сумма претензий составила 815 тыс. рублей. ЖКХ
139
Экология
30 сентября 2019 19:24
Самарский холдинг «Больверк» срывает реализацию проекта федерального значения «Экология». Экология
355
30 сентября 2019 14:02
Будьте внимательны и осторожны! Экология
670
30 сентября 2019 13:40
Порядка сорока лип, каштанов и кленов, а также сорок пять кустарников появились на зеленой карте города. Экология
359
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
138
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
261
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
489
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
490
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
655
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
471
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1212
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
861
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1120
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1307
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
731
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2591
Мероприятия