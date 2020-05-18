Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» назвал потребителей тепла с лучшей платежной дисциплиной
18 мая 2020 11:23
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20 коммерческих и бюджетных организаций, управляющих компаний и ТСЖ Самарской области вошли в число лидеров по своевременной оплате тепловой энергии. При этом все эти клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс» взаимодействуют с поставщиком ресурсов посредством электронного документооборота, что крайне актуально в период сложной эпидемиологической ситуации.
В список клиентов с хорошей платежной дисциплиной вошли ООО УК «ПЖРТ №11», ГАПОУ «ПСЭК имени П. Мачнева», ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета», МБОУ Школа №137 г.о.Самара, МБДОУ «Детский сад №136» г.о. Самара, ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР», СПК №19, ТСЖ «Изумруд-Дом», ООО «ДЕЛО С», ООО «ПК ФАБРИКА КАЧЕСТВА», ГАПОУ СО «Новокуйбышекский нефтехимический техникум», Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ТСН «ТСЖ «Островок», ООО «УК «Электро», ООО «Новитрек», ООО «Лидер Тюнинг».
«Своевременная оплата особенно важна сейчас, когда в городах присутствия компании ведутся ремонтные работы на теплоисточниках и тепловых сетях. Эти средства нужны для закупки материалов, оплаты услуг подрядных организаций, выплату заработной платы. При этом выстраивание взаимодействия через электронный документооборот позволяет этим клиентам существенно повысить скорость и надежность обмена с нами всей необходимой документацией», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.
Руководство Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит данные организации за четкое выполнение своих договорных обязательств и призывает всех клиентов компании своевременно и в полном объеме оплачивать полученные тепловые ресурсы.
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