Самара станет первым российским регионом, внедрившим «умное» управление мусором

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ПАО «МТС» совместно с региональным оператором по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» запускает в Самарской области первый в России комплексный проект по цифровизации управления вывозом бытовых отходов. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в области цифровизации региона, подписанного на ПМЭФ-2019 между Правительством Самарской области и МТС.Проект по цифровому управлению бытовыми отходами, разработанный МТС для Самарской области, станет первым шагом реализации федеральной программы «Умный город», в которую входят Самара, Тольятти и Новокуйбышевск. Это уникальный комплексный проект по «умному» мусору в России, включающий как мониторинг состояния транспорта и контроль за перемещением мусоровозов, так и мониторинг контейнеров ТКО. В рамках проекта мусорные контейнеры будут оснащены «умными» датчиками, контролирующими уровень наполнения емкости, а в мусоровозы установлено навигационное оборудование и специальные автомобильные видеорегистраторы с подключением четырёх видеокамер для создания кругового обзора и фиксации нарушений, происходящих на маршруте сбора ТКО.Пилотный этап проекта будет реализован уже летом 2019 года. В рамках пилота системой мониторинга и управления будет оснащен городской маршрут вывоза мусора в одном из городских районов Самары. После завершения пилотного этапа и масштабного внедрения системы «умного мусора» планируется организовать «Единый диспетчерский центр контроля движения мусоровозов по Самарской области» и интегрировать цифровое решение по управлению ТКО, разработанное МТС, с системами весового контроля на полигонах ТКО Самарской области с последующей их модернизацией до автоматизированной системы взвешивания ТКО.