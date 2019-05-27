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С 27 по 31 мая «РКС-Самара» организовали Дни помощи должникам

27 мая 2019 10:32
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С 27 по 31 мая РКС-Самара организовали Дни помощи должникам.
Специально для этого объединили свои усилия три ресурсоснабжающие организации.

С 27 по 31 мая 2019 года под эгидой самарской администрации пройдут Дни помощи должникам «Живи без долгов». Специально для этого объединили свои усилия три ресурсоснабжающие организации: «РКС-Самара», «ЭнергосбыТ Плюс» и «Самарагорэнергосбыт».

В эти дни:
- ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») с 8.00 до 17.00 с 27 по 31 мая по адресу: Луначарского, 56 готовы принимать и консультировать должников с целью возможного перерасчета платежей; предоставлять рассрочку; в случае полной оплаты долга устанавливать приборы учёта на льготных условиях (телефоны для справок: 207-25-40, 334-75-03, 207-23-72).
- АО «СамГЭС» будет списывать пени при полном погашении задолженности за электроэнергию до конца мая.
- Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках акции «Весна – тают пени!» в течение мая будет списывать пени при условии единовременного погашения всей задолженности (телефон для справок: 8-800-700-10-32).

Уважаемые жители! Используйте эту возможность. Не нужно прятаться от долгов, надо найти способ их оплатить. Сделайте первый шаг, перестаньте убегать от проблемы, начните её решать.
Каждой из ресурсоснабжающих компаний установлен экономически обоснованный тариф, где учтены расходы на содержание имущества и ремонты коммуникаций, заработную плату рабочих, обслуживание и приобретение техники, налоги, расходные материалы. И если компания недосчитывается каких-то средств, она вынуждена сокращать ремонты, экономить на перекладках сетей, пересматривать программы развития. Сколько хорошего, важного, нужного для каждого жителя Самары можно было бы сделать, если бы долги за услуги ресурсоснабжающих компаний были погашены.
Мы понимаем, что причин для образования долгов может быть масса. Но с долгами жить нельзя. В какой-то момент они могут просто сломать жизнь должника. Надо искать возможности и гасить долги, прикладывать к этому усилия и старания. Мы не хотим сегодня пугать людей судами, выселениями и другими чрезвычайными мерами. Мы хотим помочь горожанам расстаться с долгами.
Каждый день, с 27 по 31 мая, с 8.00 до 17.00 всех самарцев, у которых есть долги за холодную воду и канализацию, ждут по адресу: Луначарского, 56. Приходите, и мы поможем вам стать добросовестными плательщиками!

Фото pixabay.com
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