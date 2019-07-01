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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Ремонтно-профилактические работы пройдут на сетях водоснабжения п.Управленческий в Самаре

1 июля 2019 14:01
119
Ремонтно-профилактические работы пройдут на сетях водоснабжения п.Управленческий в Самаре
2 июля планируется отключение части Красноглинского района от холодного водоснабжения.

С 00:00 2 июля до 00:00 3 июля от холодного водоснабжения будет отключён посёлок Управленческий. Большой объём работ и особенности коммуникаций не позволяют отключать жителей небольшими участками.
Всего за сутки планируется заменить 12 задвижек разных диаметров и четыре пожарных гидранта, заменить часть оборудования на станции водоподготовки. Работы будут вестись круглосуточно четырьмя бригадами.
Адреса установки бойлеров с питьевой водой:
Ул. Красногвардейская/ул. Парижской коммуны – 9.00 – 12.00
Ул. Симферопольская, д. 3 – с 12.00 – 14.00,
Ул. Сергея Лазо, д. 46А – 9.00 – 12.00
Ул. Сергея Лазо, д. 28 – 12.00 – 14.00
Ул. Крайняя, д. 16 (около школы № 127) – 9.30 – 11.00.
Ул. Зеленая и частный сектор – по заявкам.
После указанного времени бойлеры будут подъезжать на указанные адреса согласно оставленным заявкам жителей. Подробности о расстановке бойлеров можно будет узнать по телефонам 312-74-04, 8-927-203-78-62.
Сегодня жителям рекомендуется сделать запас воды, сообщает РКС-Самара.

pixabay.com


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