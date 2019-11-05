Регионы ПФО захлестнут тарифные войны из-за услуг ЖКХ
5 ноября 2019 12:11
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В следующем году в России увеличится плата за жилищно-коммунальные услуги. Тарифы взлетят во всех регионах. Поволжье в этом смысле не исключение. О том, чем это опасно и кто пострадает больше всего, – в материале «ФедералПресс».
О повышении тарифов ЖКХ во втором полугодии 2020 года сообщается на сайте правительства России. К примеру, в Москве коммуналка вырастет не более чем на 5 %, в Санкт-Петербурге – максимум на 3,8 %. В обнародованном документе отмечается, что все указанные повышения являются максимально допустимыми для каждого региона. Так, наибольшее повышение может ждать жителей Чечни – здесь коммуналку могут повысить на 6,5 %. Также на 5,4 % увеличат плату за услуги ЖКХ для жителей Кабардино-Балкарии, на 5,2 % – Дагестана, 5,1 % – Ингушетии. Однако поводов для радости нет и у жителей регионов ПФО.
К примеру, в Самарской области в 2020 году тарифы на ЖКХ вырастут на 3,6 %, такой же рост ожидается в Башкирии и Оренбуржье, в Нижегородской области они подорожают на 4 %.
В нынешнем году повышение платы за жилищно-коммунальные услуги проводилось в два этапа – в январе и июле. В начале зимы в среднем по стране она выросла на 1,7 %, а с 1 июля – не более чем на 4,8 %.
По оценкам эксперта аналитического агентства «Политсобрание» Натальи Желтовой, очередное повышение скорее всего окажется крайне болезненным для граждан. «Надо помнить, что поволжские регионы не могут похвастаться высокими зарплатами. Кроме того, вот уже пять лет мы не наблюдаем роста реальных доходов. На этом фоне повышение тарифов даже на 3,5–4 % выглядит для многих катастрофично», – пояснила «ФедералПресс» Желтова.
По ее словам, в последнее время резко увеличилось количество займов на оплату услуг ЖКХ: «Людям не хватает денег, в итоге они вынуждены копить огромные долги за коммунальные услуги. Но это происходит отнюдь не от хорошей жизни. Зачастую вопрос стоит так: купить продуктов для семьи или оплатить счета за квартиру».
Ее слова подтверждаются статистикой: так, в течение прошлого года долг жителей России перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг рос на 330 млн рублей ежедневно. В итоге общая сумма задолженности превысила по итогам года 121 млрд рублей. Такие данные приводят аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За первые шесть месяцев 2019 года средний платеж за ЖКУ составил 3687 рублей, что на 5 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
По мнению политолога Сергея Журавского, непрерывное повышение тарифов ЖКХ может оказаться крайне опасным. «Жилищно-коммунальная тема на протяжении последних лет входит в топ ключевых проблем, волнующих россиян. Сейчас же мы наблюдаем самый настоящий коммунальный терроризм: из людей пытаются вытянуть последние деньги. Это чревато социальными взрывами, причем в первую очередь они могут начаться в неблагополучных регионах, с низким уровнем жизни – например, в Ульяновской области», – заявил «ФедералПресс» Журавский.
По его мнению, региональные власти сегодня должны срочно разрабатывать программы помощи гражданам, которые не в состоянии оплачивать стремительно возрастающие счета: «Если так давить и давить, то в конечном счете можно и резьбу сорвать. Люди и так уже отдают последнее, чтобы рассчитаться за воду, свет и теплоснабжение».
Журавский также напомнил о полной непрозрачности коммунальной сферы: «Можно вспомнить недавнее заявление Федеральной антимонопольной службы – в ведомстве пришли к мнению, что граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 % себестоимости. При этом, к примеру, тарифы на воду могут отличаться в 54 раза в соседних регионах. Это абсолютно ненормальная ситуация».
По оценкам экономического аналитика Артема Ермолаева, в ближайшее время государство попробует предложить россиянам, помимо кнута, еще и пряник. «Думаю, сегодняшняя инициатива депутатов о том, что россияне не должны оплачивать некачественные коммунальные услуги, – из этой серии. Идея очень красивая, однако нереализуемая, потому как в большинстве случаев рядовым потребителям крайне сложно доказать, что они получали некачественную услугу», – пояснил в беседе с «ФедералПресс» эксперт.
Кроме того, ранее депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что повышение тарифов за коммунальные услуги для граждан не может превышать уровень годовой инфляции.
Однако Ермолаев не исключил, что в следующем году поволжские регионы «захлестнут тарифные войны». «Можно предположить, что в некоторых регионах попытаются под различными предлогами повысить тарифы еще больше. Здесь есть очень большой соблазн», – признал Ермолаев. Он считает, что для более рыночных цен необходимо создать конкуренцию.
«Сегодня люди не могут отказаться от услуг ЖКХ, а при повышении цен потребитель не в силах сократить спрос. Таким образом, жителям приходится либо переплачивать за жилищно-коммунальные услуги, либо накапливать задолженность. Сейчас реальные доходы населения заметно отстают от тарифов ЖКХ. При этом доля коммуналки в расходах граждан составляет от 6 до 20 % в зависимости от региона», – резюмировал эксперт.
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