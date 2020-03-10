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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара» продолжит проводить акции по информированию жителей о домах с самой засоряемой канализацией

10 марта 2020 09:33
115
РКС-Самара продолжит проводить акции по информированию жителей о домах с самой засоряемой канализацией.
За два месяца 2020 года сотрудники компании устранили более 800 засоров на внутриквартальных сетях канализации.

Чаще всего причиной засоров становится то, что жильцы домов предпочитают бросать мусор и пищевые отходы в раковину или унитаз, а не в мусорное ведро.
Дома, где чаще всего забивается канализация из-за неправильных действий жильцов: Клиническая, 32; Коммунистическая, 14; Водников, 40; Куйбышева, 14; Белорусская, 99 и 106; Гагарина, 14; Карла Маркса, 165А; Красноармейская, 147 и 125А. По этим адресам за последние годы канализация забивалась более 10 раз! В некоторые из этих домов бригады «РКС-Самара» приезжали по нескольку раз в месяц, прочищали колодцы и доставали исключительно бытовой мусор.

Что ни в коем случае нельзя спускать в канализацию:
Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!
Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.
Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.
Средства контрацепции.
Подгузники.
Тряпки (даже самые маленькие).
Бумага.
Строительный и бытовой мусор.
Гранулы для кошачьих лотков.
Лекарства.
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Комментарии


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