«РКС-Самара» продолжит проводить акции по информированию жителей о домах с самой засоряемой канализацией

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Чаще всего причиной засоров становится то, что жильцы домов предпочитают бросать мусор и пищевые отходы в раковину или унитаз, а не в мусорное ведро.Дома, где чаще всего забивается канализация из-за неправильных действий жильцов: Клиническая, 32; Коммунистическая, 14; Водников, 40; Куйбышева, 14; Белорусская, 99 и 106; Гагарина, 14; Карла Маркса, 165А; Красноармейская, 147 и 125А. По этим адресам за последние годы канализация забивалась более 10 раз! В некоторые из этих домов бригады «РКС-Самара» приезжали по нескольку раз в месяц, прочищали колодцы и доставали исключительно бытовой мусор.Что ни в коем случае нельзя спускать в канализацию:Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.Средства контрацепции.Подгузники.Тряпки (даже самые маленькие).Бумага.Строительный и бытовой мусор.Гранулы для кошачьих лотков.Лекарства.