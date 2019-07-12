«РКС-Самара» приводит санитарно-охранные зоны водопроводных и канализационных сетей в нормативное состояние

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Освобождаются от деревьев и охранные зоны насосных станций подкачки, канализационных насосных станций по всему городу.Сотрудники «РКС-Самара», которые выполняют свою работу, очищая санитарно-охранные зоны водоводов и канализационных коллекторов, часто подвергаются ругани и нападкам со стороны некоторых жителей. Технически безграмотные граждане не понимают, как опасны деревья, гаражи, детские площадки на сетях! Мало того, что они в разы увеличивают время устранения утечек. Нахождение этих объектов на сетях и у станций подвергает опасности жизнь и здоровье горожан!На этой неделе бригада благоустройства «РКС-Самара» работала по адресу ул.Минская, 33. Снос деревьев согласовали в администрации Кировского района, но приступить к работам не смогли: жители организовали пикет, оскорбляли рабочих, угрожали им, не слушали никакие доводы. Только вмешательство полиции позволило продолжить работы. Было спилено семь деревьев в охранной зоне насосной станции.Учитывая то, что десятилетиями на эту проблему никто не обращал внимания, и деревья высаживались где угодно, на наведение порядка в охранных зонах уйдут годы. "РКС-Самара" просит жителей спокойно отнестись к сносу деревьев. Это делается исключительно в целях приведения территории к нормативному состоянию.