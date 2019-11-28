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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара» предупреждают о больших отключениях

28 ноября 2019 09:39
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РКС-Самара предупреждают о больших отключениях
В декабре от услуг будут отключать должников.

Услуги ресурсоснабжающих организаций необходимо оплачивать своевременно и регулярно – это норма закона. Но нарушителей закона среди абонентов «РКС-Самара», к сожалению, очень много. В течение всего года жителям и предприятиям города напоминали о необходимости гасить задолженности, предлагали привлекательные условия акций, применяли нестандартные, но в целом, безобидные меры воздействия. Для тех, кто не внял этому, по действующему законодательству осталось одно: отключить или ограничить предоставление услуг.

В течение года из-за крупных долгов уже были отключены от водоотведения 160 квартир в многоквартирных домах и 154 частных дома остались без холодной воды до момента оплаты квитанций от «РКС-Самара». В конце ноября «РКС-Самара» подключили автообзвон и СМС-информирование должников с сообщением о приостановке услуг с 25 декабря. Всего такие предупреждения получат, а значит, рискуют остаться в новогодние праздники без воды или канализации, более 17,5 тысяч человек. Их общий долг превышает 198 миллионов рублей! Это огромная сумма, которую можно было бы направить на модернизацию сетей и оборудования. Например, реализуемая сейчас в «РКС-Самара» масштабная программа обновления спецтехники для аварийно-восстановительных работ оценивается в 125 миллионов рублей.
«РКС-Самара» настоятельно советуют оплатить накопившиеся долги. Для тех, кто не имеет долга, или погасит его до 26 декабря и оплатит аванс, компания в рамках акции «В Новый год – без старых долгов» приготовила сладкие подарки и возможность участвовать в розыгрыше ценных призов. Как встретить новый год – с подарками или без канализации – решать абонентам.

Все вопросы по начислениям можно задать специалистам по телефону 207-25-40. Кто находится в тяжелой жизненной ситуации, может обратиться в «РКС-Самара» лично, на комитете по дебиторской задолженности абонента выслушают и постараются вместе найти выход. Комитет работает по вторникам и четвергам с 9.00.
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