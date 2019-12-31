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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара» поздравляет всех с Новым годом и напоминает способы связи в случае уличных утечек водопровода и канализации

31 декабря 2019 10:02
95
РКС-Самара поздравляет всех с Новым годом и напоминает способы связи в случае уличных утечек водопровода и канализации.
Все оперативные службы компании в праздники работают.

«РКС-Самара» поздравляет всех самарцев с Новым годом!  "В этот сказочный праздник мы желаем вам настоящих чудес в жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть Новый год будет счастливым, добрым, радостным и богатым на позитивные события и яркие эмоции!", - говорится в сообщении.

В праздничные дни все оперативные службы «РКС-Самара» работают: добывают и очищают воду из Волги и скважин, собирают и очищают стоки. Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады в круглосуточном режиме следят за состоянием централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

При обнаружении аварийных ситуаций на уличных сетях водоснабжения и водоотведения жители Самары могут воспользоваться любыми нижеперечисленными способами передачи информации:
- позвонить по телефонам диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 и 336-86-51,
- написать по эл.почте vodasignal@samcomsys.ru,
- скинуть информацию и фото на +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp или Viber.
Обращаем внимание, что аккаунт @sks_rks в сети Twitter с 1 по 8 января работать не будет. Надеемся, что эта информация понадобится как можно меньшему количеству людей! С Новым годом!
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