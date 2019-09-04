«РКС-Самара» направит на реконструкцию 14-ти канализационных насосных станций 44,8 млн рублей

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Канализационные насосные станции (КНС) – часть городской системы водоотведения. Благодаря им стоки миллионной Самары, имеющей холмистый рельеф, добираются до Городских очистных канализационных сооружений в Куйбышевском районе. Силой насосов сточные воды поднимаются, а затем самотёком спускаются до следующей станции. Также на КНС проходит первичная очистка от самых крупных элементов бытового мусора.Большинство КНС, а их в Самаре 30, были построены около 50-ти лет назад. Оборудование работает круглосуточно, круглогодично. Останавливаться ему нельзя ни на секунду, стоки необходимо перекачивать непрерывно. В 2015 году «РКС-Самара» заменили на самых крупных КНС насосное оборудование, в 2019 году уже реконструированы пять станций, а сейчас завершается реконструкция ещё 14 станций.До конца 2019 года будут установлены новые насосы с автоматическим управлением и устройствами плавного пуска, заменена система вентиляции и запорная арматура, будет проведена автоматизация и диспетчеризация работы КНС. Все данные о работе станций будут передаваться в центральный диспетчерский пункт.В результате реализации проекта значительно повысится надёжность работы канализационных насосных станций и снизится расход электроэнергии. Всего «РКС-Самара» направит до конца 2019 года на реконструкцию четырнадцати КНС 44,8 млн рублей из собственной инвестиционной программы.