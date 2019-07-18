«РКС-Самара» начали использовать оборудование для бестраншейной прокладки труб, купленное в рамках инвестиционной программы
18 июля 2019 09:24
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У одного из домов по улице Аэродромной несколько месяцев назад начались проблемы с канализационной линией. Жители чувствовали неприятный запах, колодцы заполнялись стоками. Специализированные промывки не помогли, и специалисты «РКС-Самара» провели теледиагностическое обследование.
«Труба 1969 года диаметром 150 мм переломилась. Ремонт невозможен, необходима перекладка», - таков был диагноз группы диагностики. Для того чтобы восстановить нормальное водоотведение, необходимо заменить 36 метров трубы. Если делать эти работы обычным открытым способом, нужно рыть очень большую траншею глубиной до 4 метров, проходящую прямо перед подъездами жилого дома, по палисадникам и газонам, сносить лавочки, деревья, заборчики.
«РКС-Самара» летом 2019 года по инвестиционной программе закупили новое оборудование для бестраншейной прокладки труб методом разрушения, без заводных котлованов. На этой неделе прошли первые испытания, обучение сотрудников и шеф-монтаж трубы поставщиком оборудования – новосибирской фирмой «Комбест». Главные преимущества технологии – минимальный объём и стоимость работ, мобильность установки.
Прокладка трубы открытым способом с разрытием котлована и дальнейшее благоустройство заняли бы не менее 3-х недель. С помощью нового оборудования работы могут быть сделаны в течение суток.
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