Полмиллиона рублей – сумма ущерба «РКС-Самара» от воровства ограждений, знаков и люков
30 августа 2019 11:21
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Работая на сетях, специалисты «РКС-Самара» выставляют ограждения, знаки, информационные таблички, неукоснительно следуя правилам. Однако, приезжая на следующее утро, бригада может застать на месте производства работ полную разруху: валяющиеся покорёженные ограждения, сломанные таблички, вырванные фонарики. А иногда ничего не находят, за ночь могут своровать всё.
В мае 2019 года в посёлке Мехзавод Красноглинского района города Самары злоумышленник похитил 6 металлических щитов, 6 стоек и один знак «дорожные работы» на общую сумму 23 800 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, установлен подозреваемый, проводятся следственные действия.
Все факты воровства и порчи оборудования фиксируются специалистами «РКС-Самара» и передаются в соответствующие органы. С начала года сумма ущерба компании от действий злоумышленников составила 455 680 рублей.
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