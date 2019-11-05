По «Коридору позора» в Самаре пошли платежи за воду
5 ноября 2019 09:52
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В среду, 30 октября, «РКС-Самара» провели акцию «Коридор позора» у въезда в коттеджный посёлок «Клён» на 7 просеке. В тот день все, кто въезжал и выезжал из ворот посёлка, видел информацию о должниках с номерами домов и суммой долга за холодную воду и канализацию. Общий долг владельцев элитных коттеджей составлял 245 тысяч рублей. Большинство жителей - добросовестных плательщиков отнеслись к акции ресурсников положительно: закон един для всех, жить за счёт других непозволительно никому.
К пятнице, 1 ноября, практически все должники вышли на связь со сбытовым подразделением «РКС-Самара». Треть долгов уже оплачена. По оставшейся сумме есть понимание и гарантийные обязательства должников.
В очередной раз прошедшая акция подтвердила правильность выбранного пути: в борьбе с долгами лучшим помощником является огласка!
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