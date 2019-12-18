Пирамиды позора в Самаре начали светиться по ночам

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Даже такой эффективный способ напоминания о долгах, как пирамида позора, может наскучить. Для того, чтобы у должников не было привыкания, «РКС-Самара» придумывает всё новые и новые модификации. В 2018 году появилась летающая пирамида, а в 2019 – говорящая.Под конец года пирамида позора засветилась! Первую праздничную пирамиду решили поставить у дома должника по адресу: г. Самара, ул. Спасская, 112. Долг абонента весной 2019 года превышал 33 тысячи рублей. В мае он обратился в «РКС-Самара» с просьбой о рассрочке, однако свои обязательства по оплате не выполнил. В настоящее время его долг вырос до 36 тысяч рублей.Владелец дома при установке пирамиды вёл себя крайне агрессивно, угрожал расправой специалистам, грозил разбить технику, пугал своими «крутыми» связями. Специалистам «РКС-Самара» так и не удалось поставить пирамиду, поскольку должник на полном серьёзе кидался под неё, и возникла реальная опасность уронить пирамиду на должника. Адрес взят на особый контроль, и если в ближайшее время потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения не будут оплачены, дом отключат от ресурсов, несмотря ни на какие «связи».Светящуюся пирамиду увезли и установили у дома по адресу: ул. Уфимская, 70. Здесь абонент должен 29 тысяч рублей. Он тоже обращался к ресурсоснабжающей организации с просьбой о рассрочке и тоже не выполнил свои обязательства по графику платежей. Светящаяся пирамида информирует соседей о долгах неплательщика теперь не только днем, но и ночью.