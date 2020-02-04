ПТС проверят на законность взимания комиссии при оплате за тепло

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С начала января в квитанциях ОАО «ПТС» на оплату жилищно-коммунальных услуг за отопление и горячую воду, появилась статья расходов – «комиссионное вознаграждение». В связи с чем, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области участились обращения жителей о взимании комиссий на оплату поставленной ОАО «ПТС» услугу и об отсутствии достоверной и необходимой информации о возможности внесения платежей без оплаты комиссии.Обращаем внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации ресурсоснабжающая организация должна обеспечить возможность потребителю оплаты за жилищно-коммунальные услуги без дополнительных комиссий.Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области обратилось в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку комиссионных сборов, начисляемых при оплате услуги за поставленную организацией тепловую энергию. По итогам проверки информация будет доведена до населения, сообщает пресс-служба облправительства.Вместе с тем, напоминаем жителям, что в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации оплату за коммунальные услуги, в том числе за поставленное тепло, необходимо осуществлять своевременно (ежемесячно).АО «ЭнергосбыТ Плюс» так прокомментировало ситуацию:Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (платежный агент АО «ПТС») никогда не взимал комиссию со своих клиентов. Оплата коммунальных услуг АО «ПТС» / ПАО «Т Плюс» производится с использованием платежного сервиса «Квартплата 24» согласно договору (оферте) https://kvp24.ru/documents. При оплате банками и платежными агентами может взиматься комиссия. В свою очередь Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» предоставляет своим клиентам информацию о вариантах оплаты без комиссии. Все доступные способы оплаты, в том числе и без взимания комиссии, приведены в онлайн сервисе «Узнать комиссию» https://kvp24.ru/pay.

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