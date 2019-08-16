Оплачивать электроэнергию напрямую, минуя посредника-управляющую компанию, самарцам стало проще
16 августа 2019 11:48
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Вступили в действие правила перехода на прямые договоры собственников помещений с ресурсоснабжающими организации Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2019 №897 конкретизировало процедуру перехода на прямые договоры. В частности, документ утвердил типовую форму договора, сроки передачи ресурсоснабжающей организации информации и документов, необходимых для заключения прямого договора, а также ответственность организации, осуществляющей управление МКД в случае непредоставления указанной информации, порядок передачи показаний приборов учета и обязанности лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, при переходе на прямые договоры и многое другое.
В последнее время в ПАО «Самараэнерго» количество граждан-потребителей, перешедших на прямое обслуживание, увеличилось. Так, за последние три месяца из управляющих компаний в ПАО «Самараэнерго» на прямые расчеты за электроэнергию перешли более 55 тысяч граждан-потребителей. До конца 2019 года планируется взять на обслуживание еще порядка 93 тысяч абонентов. Из них наибольшее число проживает в Тольятти. Абонентская база физических лиц Тольяттинского отделения ПАО «Самараэнерго» к концу года увеличится на 126 тысяч абонентов. Также процесс перехода из УК в ПАО «Самараэнерго» идет в Самаре, Кинеле и Нефтегорске.
Реализовать свое право перейти на прямое обслуживание в ресурсоснабжающую организацию можно по решению собрания собственников многоквартирных домов. При этом копию решения и протокол собрания необходимо направить в ресурсоснабжающую организацию. Впрочем, ПАО «Самараэнерго» как ресурсоснабжающая организация, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора энергоснабжения с УК и взять на прямое обслуживание жильцов, если задолженность по оплате электроэнергии управляющей компании превышает два среднемесячных платежа. В таком случае переход граждан-потребителей осуществляется без протокола собрания собственников многоквартирного дома в соответствии п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 442 от 04.05.2012.
Фото: pixabay.com
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