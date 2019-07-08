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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Одну из крупнейших самарских управляющих компаний уже банкротят

8 июля 2019 13:37
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Одну из крупнейших самарских управляющих компаний уже банкротят
Жильцы устали от того, что УК не справляется со своими обязательствами.

В отношении «Жилищно-коммунальной системы», в управлении которой находится около 1300 жилых домов, может стартовать процедура банкротства. С соответствующим иском в суд уже обратилась управляющая компания «ХХI ВЕК». К ней ранее перешло несколько домов из жилого фонда «ЖКС». На такой шаг жильцы пошли потому, что устали от того, что УК не справляется со своими обязательствами.

Посредством процедуры банкротства «ХХI ВЕК» хочет вернуть деньги, которые ответчик получил от бывших в управлении домов на ремонт, но так ничего на них и не сделал. Сумма равна около миллиона рублей. Еще один иск о банкротстве к «Жилищно-коммунальной системе» хочет подать Евгений Сердюков. О своем намерении он заявил на Банкротфедресурсе. Сейчас Сердюков является владельцем и директором самарской компании «БСЛ 110». Основной ее деятельностью является аренда нежилого недвижимого имущества. Связаться с Сердюковым «Самарскому Обозрению» не удалось.


Фото: pixabay.com
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