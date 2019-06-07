Один из самарских ресторанов самовольно подключился к воде

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Почти два миллиона рублей должен заплатить ресторан «Восток» (расположенный на ул. Алма-Атинской) за самовольное подключение к централизованным сетям водоотведения. История длится не первый год.Летом 2017 года в ходе обследования улицы Алма-Атинской сотрудники «РКС-Самара» обнаружили самовольную врезку в канализацию. Её заглушили. Однако через некоторое время при повторном обследовании было установлено, что владельцы ресторана вновь незаконно подключились к централизованному водоотведению.После этого в 2018 году «РКС-Самара» обратились в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за самовольное пользование. Несмотря на то, что собственник ресторана пытался замести следы, ликвидировав незаконно проложенную трубу, сотрудникам ресурсоснабжающей организации удалось доказать, что самовольное подключение было. Для этого на место выезжала бригада центральной диспетчерской службы с телеинспекционным оборудованием.Также на месте проводилось выездное судебное заседание. Весной 2019 года суд первой инстанции вынес решение о взыскании 1,8 млн рублей.