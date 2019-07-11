Общая задолженность жителей и предприятий перед «РКС-Самара» составила 1,5 млрд рублей
11 июля 2019 11:52
66
По итогам шести месяцев текущего года задолженность жителей и предприятий Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составила 1 580 448 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост долга – 9%.
Структура задолженности абонентов «РКС-Самара» следующая:
- физические лица: 883,9 млн. рублей,
- УК, ТСЖ, ЖСК: 528,9 млн. рублей,
- юридические лица: 147,8 млн. рублей,
- бюджетные организации: 19,8 млн. рублей,
Стоит отметить, что юридические лица и бюджетные организации незначительно, но всё-таки сократили свои долги за услуги водоснабжения и водоотведения, а жители и управляющие компании – увеличили.
«РКС-Самара» задействует все одобренные законом способы напоминания о долгах. Это и уведомления, и судебные приказы, и установка пирамид позора, и тампонирование канализации.
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