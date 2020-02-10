Областной Фонд капремонта подвел итоги работы за минувший год
10 февраля 2020 09:36
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В четверг, 6 февраля, в пресс-центре «Волжская коммуна» состоялась пресс-конференция на тему: «Итоги работы Фонда капитального ремонта Самарской области. Планы на 2020 год». Участие в мероприятии приняли представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Государственной жилищной инспекции Самарской области, регионального оператора Фонда капитального ремонта Самарской области и Самарского регионального центра «ЖКХ – Контроль».
Основной темой беседы стало обсуждение контроля качества выполненных ремонтных работ и роль общественности при капремонте многоквартирных домов региона.
Еще в прошлом году Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Самарской области.
«Нужно наводить порядок в работе Фонда капитального ремонта, укрепить его финансовую устойчивость, сделать его деятельность прозрачной. Все обязательства, принятые ФКР должны быть выполнены в полном объеме. И контроль министерства, и Государственной жилищной инспекции за деятельностью Фонда должен быть постоянным», - отметил Губернатор.
В ходе пресс-конференции, врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов подчеркнул, что, НО «ФКР» несет полную ответственность за своевременное и качественное проведение капитального ремонта. Специалисты фонда регулярно выезжают на объекты для проверки.
Также, постоянный контроль за выполнением работ осуществляют уполномоченные организации. Кроме того, объекты инспектируют представители «Общероссийского Народного Фронта», Государственной жилищной инспекции Самарской области, Общественной палаты Самарской области, муниципальных общественных советов и депутаты.
«В 2019 году в Фонде проведены проверки следующими контрольными и надзорными органами: Прокуратурой Самарской области, Счетной палатой Самарской области, Управлением Федерального казначейства Самарской области, Государственной жилищной инспекцией Самарской области, Управлением Роскомнадзора по Самарской области, государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», - пояснил Александр Константинов.
Вышеуказанными органами осуществлена проверка соблюдения Фондом законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта, при использовании средств государственной поддержки, средств полученных от собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, а также проведены выездные и плановые документарные проверки по обращению собственников многоквартирных домов.
По результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок, направлены представления для устранения нарушений. Выявленные замечания и нарушения Фондом устраняются и принимаются все необходимые меры для их предупреждения в дальнейшей работе ФКР.
Председатель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских уточнил, что и со стороны общественников ведется контроль за ходом ремонтных работ на МКД и для того, чтобы уполномоченные по домам были технически подкованы в сфере строительства, организовываются бесплатные обучающие семинары по всей Самарской области, с расписанием которых можно ознакомиться в социальной сети «Тwitter».
«Не все мы инженеры по образованию, чтобы собственники понимали нюансы и технические особенности при капитальном ремонте, мы совместно с Фондом проводим обучающие семинары», - отметил Виктор Часовских.
Эксперты уточнили, что в приемке работ участвуют: представители собственников, уполномоченные общим собранием дома, Фонда капитального ремонта, представители подрядной организации, которые выполняют капремонт, представители органа местного самоуправления, управляющей компании, общественного совета и строительного надзора, если узконаправленная спецификация, например, лифтовое оборудование.
В 2020 году Фонд капитального ремонта продолжает проведение бесплатных обучающих семинаров для старших по домам (анонсироваться мероприятия будут через социальные сети и сайт Регоператора). В планах у НО «ФКР» завести YouTube- канал для разъяснения актуальной информации для каждого собственника, разделив уроки на тематики: от алгоритма перехода на спецсчет до применения инновационных технологий при капремонте, сообщает пресс-служба облправительства.
Напоминаем жителям региона, что получить консультацию по капитальному ремонту можно, обратившись к специалистам фонда лично или позвонив в Единую информационно - справочную службу по номерам:
- для жителей Самары 8 (846) 300-41-59;
- для жителей Тольятти 8 (8482) 65-00-59;
- для других муниципалитетов 8-800-500-64-76.
Также задать вопрос можно на официальном сайте регионального оператора: https://fcrso.ru
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