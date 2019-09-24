ОНФ проверит крыши домов в Самаре

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Протекающие кровли - настоящий бич в Самаре. Общероссийский народный фронт получает сотни обращений и жалоб на управляющие компании, которыезабыли о том, что содержание крыш - их прямая обязанность! На этой неделе стартуют с проверками недобросовестных коммунальщиков."Если у жителей "плачут" крыши, - поплачут и управляющие компании", - сообщают в штабе.Если ваша крыша протекает, вы можете обратиться в региональный штаб ОНФпо телефону 242-02-42.Фото pixabay.com