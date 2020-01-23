Нехарактерная для нашего региона погода существенно влияет на процесс подготовки питьевой воды в Самаре

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Зимний процесс подъёма и очистки питьевой воды подразумевает стабильно низкие температуры воздуха и прочный ледяной покров Волги. Зима 2019/2020 удивляет высокой температурой и январским ледоходом. Всё это вносит серьёзные коррективы в работу станций водоподготовки, требует повышенного внимания специалистов.Осеннее и, что особенно важно, зимнее половодье вызывает значительное увеличение цветности воды. Обычно этот показатель в Волге – не больше 20 градусов, сейчас же он достигает 58.Технологи, сотрудники насосно-фильтровальных станций, лаборатории, центральной диспетчерской службы, цехов эксплуатации водопроводных сетей «РКС-Самара» работают в усиленном режиме, делая всё возможное, чтобы жители Самары не испытывали проблем с водоснабжением. Пробы воды на всех этапах водоподготовки проводятся каждый час.Управление Роспотребнадзора по Самарской области в связи с особенностями температурного режима и цветности воды Волги установило временный норматив для цветности водопроводной воды для города Самары до 01.06.2020 – не более 30 градусов. В настоящее время он в пределах 15 - 24.В некоторых частях города вода может приобретать жёлтый оттенок, который не влияет на здоровье людей и соответствует 20 - 24 градусам цветности. Водопроводная вода, подготовленная в соответствии с технологическими и санитарными требованиями, даже при повышенной цветности является безопасной для здоровья человека и может использоваться в питьевых целях.Другая проблема, требующая повышенного внимания, - ледовая шуга, забивающая оголовок водозабора в момент перехода температуры воздуха через ноль. Предотвратить этот процесс нет никакой возможности, его можно только перетерпеть, отработать, имея опыт предыдущих лет. С одним «нашествием» шуги специалисты «РКС-Самара» успешно справились в середине декабря 2019 года. В ближайшие дни ожидается похолодание. Нехарактерное вскрытие Волги и очередной переход через ноль могут спровоцировать новую волну шуги. Станции водоподготовки «РКС-Самара» уже начали работу в специальном режиме.