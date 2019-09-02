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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На улице Революционной в Самаре начала работать модульная подкачивающая станция

2 сентября 2019 11:44
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На улице Революционной в Самаре начала работать модульная подкачивающая станция.
Оборудование, которым оснащена НСП, полностью автоматическое.

Неожиданно перед «РКС-Самара» поставили задачу, от решения которой во многом зависело окончание строительства и ввод проблемного дома по ул.Революционной (в районе д.148). Необходимо было вывести из работы старую насосную станцию подкачки (НСП), рядом с которой оказался строящийся объект, и построить новую. НСП подавала питьевую воду в ближайшие пять многоэтажных домов, поэтому водоснабжение на долгий срок прерывать нельзя. С задачей «РКС-Самара» справились успешно.

В рамках реализации инвестиционной программы была приобретена и установлена первая в Самаре модульная насосная станция. Оборудование, которым оснащена НСП, полностью автоматическое, требует минимального внимания со стороны технического персонала. Устройства позволяют плавно отключать и подключать насосы, тем самым оберегая от повреждения не только водопроводные уличные, но и внутридомовые сети. На прошлой неделе, после пуско-наладочных работ, новая станция начала работать.
По первым оценкам специалистов, модульная станция не только повышает надежность водоснабжения многоэтажных домов, но и дает серьезный экономический эффект. В дальнейшем планируется старые НСП, требующие капитального ремонта, также заменять на модульные.

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