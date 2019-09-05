На улице Пролётной в Промышленном районе Самары обнаружили воровство воды
5 сентября 2019 12:28
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Самовольное подключение к централизованной системе водоснабжения в Самаре – явление нередкое. Уже несколько лет сотрудники «РКС-Самара» проводят рейды по частному сектору, проверяют законность пользования водопроводной водой. Так, за восемь месяцев 2019 года выявлено 127 самовольных подключений, за что начислено 5 млн. рублей.
В конце августа проводилась проверка частного сектора Промышленного района Самары. На улице Пролётной сотрудники сбытового подразделения, службы безопасности и цеха эксплуатации водопроводных сетей «РКС-Самара» обнаружили семь незаконных подключений к водопроводу! За потреблённый ресурс им теперь придётся заплатить полмиллиона рублей. А чтобы стать добросовестными абонентами, надо будет оформить подключение в порядке, установленном законом, на что отводится полгода.
Четверо домовладельцев пошли на контакт с сотрудниками «РКС-Самара» и уже начали оформлять соответствующие документы. Те, кто скрывается, рискуют получить штрафы на ещё более крупные суммы или вовсе остаться без воды.
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