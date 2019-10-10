Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков прокомментировал решение суда по тарифам на вывоз ТКО
10 октября 2019 13:28
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Самарский областной суд признал недействующими два приказа - министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс", сообщает пресс-служба облправительства.
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков:
«Мы получили решение суда, ознакомились с ним. Конечно, данное решение требует более глубокого анализа, чем наши специалисты сейчас и занимаются. Но уже можно сказать о том, что в течение месяца будет принят новый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а до этого будет действовать ранее утвержденный тариф.
При установлении нового тарифа будет учтена позиция суда по пересмотру расходов на модернизацию онлайн-касс и аренде помещений в муниципальных районах. Влияние данных составляющих на тариф крайне невелико – это около 0,03%.
В то же время мы пересмотрим расценку на сбор и вывоз ТКО до объектов утилизации и сортировки. При расчете тарифа суд сделал вывод о необоснованности ее применения, так как эта расценка может использоваться только при составлении сметных расчетов на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капстроительства и не может применяться для калькулирования затрат на сбор ТКО на контейнерных площадках и вывоз на объекты сортировки и утилизации.
Однако единственная альтернатива ей – расчет стоимости сбора и транспортировки ТКО, исходя из прямой калькуляции затрат (заработная плата водителя мусоровоза, стоимость ГСМ, амортизации оборудования, расходов на ремонт и т.д.). Мы еще год назад проводили такие расчеты, и они показали более высокие значения цены транспортировки. Поэтому изменение методики может привести не к снижению, а к росту тарифа, и этот вопрос нас особенно беспокоит.
Вопрос о риске увеличения тарифа озвучивался нами в суде, но истцы сознательно или не желая оценивать последствия, его проигнорировали. Теперь тарифному органу придётся искать варианты, как исполнить решение суда и не допустить при этом значительного роста единого тарифа на ТКО. И коридор возможностей здесь, к сожалению, невелик.
Следует отметить, что до утверждения нового тарифа необходимо оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО в объёме, выставляемом в квитанциях региональным оператором. В случае неоплаты региональный оператор имеет право взыскать задолженность с должников в судебном порядке с учетом пени».
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