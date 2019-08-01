Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил городские очистные канализационные сооружения
1 августа 2019 13:24
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Городские очистные канализационные сооружения – один из главных объектов самарской системы водоотведения. Здесь происходит полная механическая, биологическая и химическая очистка и возврат в Саратовское водохранилище очищенных сточных вод. Мощность ГОКС – 1 млн. куб. метров в сутки. В конце 2013 года в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара» начали одну из самых масштабных в истории городского коммунального хозяйства реконструкцию ГОКС.
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил промышленный объект, включённый в текущем году в национальный проект «Экология». Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков познакомил министра с полным циклом очистки стоков, рассказал о функционировании предприятия и проводимой реконструкции.
«Мы уже вложили в ГОКС порядка миллиарда рублей. За пять лет обновлены аэротенки, установлены новые воздуходувки, заменены воздуховоды, построены новые иловые насосные станции. Но останавливаться на достигнутом нельзя, и мы в 2019 году вошли в федеральную программу «Оздоровление Волги», - сказал Владимир Бирюков.
В рамках программы будет проведена реконструкция комплекса биологической доочистки от биогенных элементов и устройство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.
«Благодаря реализации всех мероприятий самарские стоки, сбрасываемые в Волгу, станут гораздо чище. Этой проблеме необходимо уделить особое внимание. Я уверен, что с сентября уже пойдёт финансирование, на сегодня федеральные паспорта объектов утверждены. Главное – уложиться в сроки и получить результаты», - сказал Сергей Марков.
«РКС-Самара» до 2024 года вложит в реконструкцию городских очистных канализационных сооружений 1 миллиард 298 миллионов рублей согласно новой инвестиционной программе предприятия.
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