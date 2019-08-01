Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 1 августа, 17:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/08:
USD 63.42
0.04
EUR 70.74
0.14
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил городские очистные канализационные сооружения

1 августа 2019 13:24
138
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил городские очистные канализационные сооружения
Объект включон в текущем году в национальный проект «Экология».

Городские очистные канализационные сооружения – один из главных объектов самарской системы водоотведения. Здесь происходит полная механическая, биологическая и химическая очистка и возврат в Саратовское водохранилище очищенных сточных вод. Мощность ГОКС – 1 млн. куб. метров в сутки. В конце 2013 года в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара» начали одну из самых масштабных в истории городского коммунального хозяйства реконструкцию ГОКС.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил промышленный объект, включённый в текущем году в национальный проект «Экология». Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков познакомил министра с полным циклом очистки стоков, рассказал о функционировании предприятия и проводимой реконструкции.
«Мы уже вложили в ГОКС порядка миллиарда рублей. За пять лет обновлены аэротенки, установлены новые воздуходувки, заменены воздуховоды, построены новые иловые насосные станции. Но останавливаться на достигнутом нельзя, и мы в 2019 году вошли в федеральную программу «Оздоровление Волги», - сказал Владимир Бирюков.

В рамках программы будет проведена реконструкция комплекса биологической доочистки от биогенных элементов и устройство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.

«Благодаря реализации всех мероприятий самарские стоки, сбрасываемые в Волгу, станут гораздо чище. Этой проблеме необходимо уделить особое внимание. Я уверен, что с сентября уже пойдёт финансирование, на сегодня федеральные паспорта объектов утверждены. Главное – уложиться в сроки и получить результаты», - сказал Сергей Марков.
«РКС-Самара» до 2024 года вложит в реконструкцию городских очистных канализационных сооружений 1 миллиард 298 миллионов рублей согласно новой инвестиционной программе предприятия.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
1 августа 2019  14:25
В Самаре вновь объявили тендер на разработку проекта реконструкции Театра драмы имени М. Горького.
У театра драмы в Самаре появится второе здание
В Самаре вновь объявили тендер на разработку проекта реконструкции Театра драмы имени М. Горького.  Благоустройство региона
126
31 июля 2019  16:46
Завершить работы по ремонту дворов планируется к 1 сентября.
В Железнодорожном районе ведется благоустройство двух дворовых площадок
Завершить работы по ремонту дворов планируется к 1 сентября  Благоустройство региона
339
29 июля 2019  22:13
Также будут установлены светофоры и дорожные знаки.
Олег Ивахин: До 15 августа по всему городу будут завершены работы по нанесению разметки
Также будут установлены светофоры и дорожные знаки.  Благоустройство региона
310
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6157
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2835
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1378
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
231
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
101
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
645
Весь список
ЖКХ
1 августа 2019  13:24
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил городские очистные канализационные сооружения
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил городские очистные канализационные сооружения
Объект включон в текущем году в национальный проект «Экология». ЖКХ
138
30 июля 2019  21:08
В ночь с 31 июля на 1 августа «Предприятие тепловых сетей» приступает к ремонту магистрального теплопровода.
В районе пересечения Московского шоссе/Ново-Вокзальная меняется схема движения транспорта из-за ремонта теплопровода
В ночь с 31 июля на 1 августа «Предприятие тепловых сетей» приступает к ремонту магистрального теплопровода.  ЖКХ
1752
30 июля 2019  14:46
Оформлять документы и пользоваться водой и канализацией на законных основаниях гораздо выгоднее.
Самовольное пользование холодной водой привело к наложению ареста на здание должника
Оформлять документы и пользоваться водой и канализацией на законных основаниях гораздо выгоднее.  ЖКХ
328
Весь список

Экология
1 августа 2019  12:45
Жители Сызрани пожаловались на запах сероводорода
Жители Сызрани пожаловались на запах сероводорода
Экологи утверждают, что концентрация вредных веществ не превышена. Экология
126
30 июля 2019  17:48
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.
Глава Минприроды назвал причину лесных пожаров в Сибири
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.   Экология
298
30 июля 2019  11:29
В Самарской области побит температурный рекорд по холодам в июле Теперь синоптики прогнозируют дожди.
В Самарской области побит температурный рекорд по холодам в июле
Теперь синоптики прогнозируют дожди. Экология
360
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
291
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
506
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
390
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
526
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
467
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
360
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
442
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
760
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
797
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
698
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
908
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
911
Весь список

Мероприятия
В Самарской области отметят День Воздушно-десантных войск России
В этом году День строителя в Самаре отпразднуют в Струковском саду
Проект «Культурное сердце России»: «День короткометражного кино» в Самарской областной юношеской библиотеке
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные