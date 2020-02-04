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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

МУП «ЖЭС» в Сызрани будут банкротить как естественную монополию

4 февраля 2020 10:08
113
МУП ЖЭС в сызрани будут банкротить как естественную монополию
Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области в конце января 2020 года.

МУП «Жилищно-эксплуатационная служба» является крупнейшим коммунальным предприятием Сызрани. В 2018 году «ЖЭС» вошло в процедуру наблюдения. Крупнейшим кредитором стал основной поставщик организации, «Т Плюс», которому МУП задолжал более 700 млн рублей.

В конце 2019 года кредиторы предприятия попросили ввести в «ЖЭС» завершающий этап банкротства — процедуру конкурсного производства. Против такого развития событий выступал управляющий должника, Игорь Телешинин. Он предлагал сначала признать МУП субъектом естественной монополии. В таком случае имущество банкрота могло продаваться только одним лотом.

Выслушав мнения всех сторон, суд удовлетворил ходатайство управляющего, одновременно введя в «ЖЭС» процедуру конкурсного производства. На пост конкурсного управляющего судьи назначали Игоря Телешинина. Ранее эксперты «СО» опасались, что старт заключительной процедуры банкротства в МУП чреват перебоями с теплоснабжением Сызрани, пишет СО ОНЛАЙН.
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