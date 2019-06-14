Крупнейшей самарской управляющей компании грозит уход с рынка
14 июня 2019 12:38
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Наиболее крупная и скандальная УК Самары ООО «ЖКС» переживает вынужденный ребрендинг. Областные власти в лице комиссии по лицензированию управляющих компаний ЖКХ и Госжилинспекции наказали нерадивым коммунальщикам сменить название в связи с тем, что его аббревиатура уже используется компанией из Чапаевска. Эксперты уверены, что необходимость заключения допсоглашений с собственниками из-за переименования породит новую волну оттока домов у ЖКС и спровоцирует уход с рынка главного актива столичного «ДомКом Инвеста». Подробности – в материале «ФедералПресс».
Сегодня в управлении ООО «Жилищная коммунальная система», являющегося самым крупным самарским активом скандально известного московского АО «ДомКом Инвест», находятся около тысячи многоквартирных домов областного центра. Вместе с такими компаниями, как ООО «Жилищник», ООО УО «Коммунальник», ООО «Куйбышевский ПЖРТ», ООО «ДК Эксплуатация» и ООО «УЖКК», принадлежащая Александру Костюкову компания обслуживает около 1,8 тыс. многоквартирных домов Самары. Работа всех этих компаний в последние два года в той или иной степени подвергалась критике жильцов и органов власти.
«За 2018 год поступило больше шести тысяч жалоб граждан на качество оказания ими услуг. Наложено примерно 69 млн рублей штрафов – 75 % от штрафов среди всех самарских УК, – подтвердил «ФедералПресс» министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков. – Это и впрямь нерадивая компания («ДомКом Инвест». – Прим. ред.), которая не выполняет услуги качественно и своевременно, плохо обслуживает жилищный фонд, собирает деньги с населения и не вкладывает их в текущий ремонт, что является бомбой замедленного действия. В результате отсутствия прошлогоднего ремонта этой весной мы получили протекающие и обрушающиеся кровли».
Рекорды по количеству жалоб и вынесенных предписаний в I квартале 2019 года вновь побило ООО «ЖКС» – почти две тысячи обращений. Массовые случаи обрушения кровель вкупе с другими жалобами собственников жилых помещений переполнили чашу терпения властей и запустили механизм выдавливания столичных монополистов из региона.
В начале апреля после напряженных переговоров с зампредседателя правительства Самарской области Александром Карпушкиным холдинг отправил в отставкудиректора ЖКС Евгения Пономарева. Как оказалось, это было только начало.
«Здесь нужно подключать все доступные ресурсы. По «ДомКом Инвесту» мы подготовили обращения и в полицию – имеются пока неподтвержденные факты нарушения финансовой дисциплины и наши предположения о том, что деньги из этих компаний выводятся из Самарской области. Мы считаем, что в рамках закона этой компании надо создать такие условия, чтобы у нее пропало желание работать на рынке региона», – рассказал Сергей Марков.
Одним из таких условий стала необходимость ребрендинга ЖКС. В конце апреля члены комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению МКД в Самарской области приняли единогласное решение, что компания нарушила лицензионное требование. А именно допустила «тождественность или схожесть до степени смешения фирменного наименования лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее».
Как пояснил «ФедералПресс» председатель комиссии, руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских, на момент получения компанией в 2015 году лицензии название «ЖКС» носила получившая лицензию двумя днями ранее УК в Чапаевске. Хотя название чапаевского ЖКС расшифровывается несколько иначе – «Жилищно-коммунальный сервис».
«Комиссия обратилась в ГЖИ и попросила провести проверку по факту исполнения лицензионных требований в части тождественности названия. Такие проверки проводятся постоянно по обращениям граждан. Люди обратились, сказали, что названия созвучны. И открыли проверку. Самарская ЖКС получила лицензию после чапаевской УК, поэтому ГЖИ вынесла предписание изменения наименования организации в учредительных документах и лицензии», – рассказал Виктор Часовских.
В инспекции этот шаг объясняют тем, что дублирование аббревиатур вводило в заблуждение граждан, порождало риск путаницы в документах и мошенничества с выставлением счетов собственникам жилья.
«Это не было направлено против ЖКС, – уверяет другой член комиссии, депутат губдумы Михаил Матвеев. – В повестке каждого заседания есть вопрос о схожести названий, и подобные случаи мы рассматриваем пачками. Если раньше закон допускал возможность схожих названий УК в границах одного субъекта РФ, то теперь не допускает. Лицензия УК выдается на право работы в регионе, а не в конкретном городе. И то, что одна ЖКС работает в Самаре, а другая фирма с похожим названием – в Чапаевске, не мешает им работать в городах друг друга. Теперь самарская ЖКС должна либо купить чапаевский ЖКС, либо сменить название в течение двух-трех месяцев».
Вместе с тем парламентарий подтвердил, что в отношении «ДомКом Инвеста» комиссия настроена решительно и намерена использовать все законные средства, чтобы побудить организацию взяться за дело либо покинуть самарский рынок.
Выхода коммунальщикам не оставили. В случае неисполнения компанией «ЖКС» предписания ГЖИ пригрозила изъятием из ее управления всех домов и аннулированием лицензии. Член комитета по ЖКХ губернской думы Александр Степанов не исключает, что этот ход мог быть частью общей кампании по выдавливанию с рынка этой и других УК «ДомКом Инвеста».
«В этой операции нет логики – две компании с разными названиями в разных городах, и вдруг это порождает какую-то путаницу, хотя обе компании появились не вчера. Это больше похоже на спланированную акцию. Лицензионная комиссия вполне могла получить соответствующую команду. И если все так, это еще один сигнал к тому, что нужно ждать и других альтернативных вариантов ухудшения положения компании, помимо принудительной смены ее названия», – рассуждает Александр Степанов.
Как предполагает эксперт и сами члены комиссии, внезапный ребрендинг наверняка повлечет новую волну оттока домов у ЖКС. За последние два года она и другие УК, подконтрольные «ДомКом Инвесту», лишились более 400 МКД, и вскоре эта цифра возрастет.
«Теперь компания должна заключить с собственниками дополнительные соглашения. Это может послужить для них стимулом лишний раз оценить работу этой УК и перейти к другой», – говорит Михаил Матвеев.
О том, как проходит ребрендинг, узнать от самих коммунальщиков не удалось. К моменту публикации «ДомКом Инвест» не ответил на запрос «ФедералПресс».
«Вполне возможно, отток домов начнется вновь, – предполагает Виктор Часовских. – Я разговариваю с людьми и понимаю ситуацию. Многие собственники целыми домами готовы уйти от этой управляющей компании. Единственное, что их сдерживает, – деньги, которые там зависли. Они боятся, что эти деньги могут пропасть».
При этом глава «ЖКХ Контроль» допускает, что процесс перехода домов к другим управляющим компаниям может затянуться на долгие месяцы, поскольку решение о смене УК выносится на общих собраниях жильцов дома. Эти решения ЖКС активно оспаривает, втягивая собственников в судебные тяжбы.
«Компания по-прежнему судится за каждый дом, если считает, что общие собрания жильцов проводились с нарушениями. А такие случаи тоже были, не станем этого скрывать, – уточняет Виктор Часовских. – Чтобы лишить компанию лицензии, от нее должны уйти минимум 15 % домов по общей площади. Думаю, сейчас, когда люди станут пересматривать свое отношение к ЖКС, все будет зависеть от того, как эта компания возьмется за дело. Сейчас, в летний период, нужно выполнять работы по текущему ремонту. В прошлый летний период работы по текущему ремонту почти не выполнялись, что и возмутило жителей. Если ситуация повториться в этом году, это однозначно спровоцирует вторую волну оттока».
«ООО «ЖКС», конечно, вправе оспаривать протоколы общих собраний жильцов, которые ей поступают. Но ему давно пора навести порядок в своей работе, и усиленный отток домов прекратится. Когда же нет планов текущих ремонтов, не приводятся в порядок подъезды и дворовые территории, есть вопросы по начислению платы за услуги ЖКХ, это никому не понравится. Тем более, если в доме через дорогу, который обслуживает другая УК, все на порядок лучше за те же деньги. В этой ситуации гражданам надо быть активнее, настойчивее и проводить общие собрания с соблюдением закона, чтобы в дальнейшем суды были на их стороне»+, – резюмирует министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков.
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