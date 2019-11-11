Красивые названия самарских УК скрывают долги и безответственное отношение к своим обязанностям

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Наименование организации Период задолженности Сумма долга в тыс. руб. ТСЖ "Уют-8" С августа 2019 240,00 ООО "УК Надежда" С августа 2019 1 647,00 ТСЖ "Тихая гавань-1" С декабря 2018 634,00 ООО "Образцовое содержание жилья" С февраля 2018 5 536,00 ТСН "Юбилейное" С июля 2019 848,00 ТСЖ "Уют-76" С июня 2019 705,00 ТСН "Город Мира" С июня 2019 2 266,00 ТСЖ "УЮТ" С июля 2019 189,00 ТСЖ "Надежда" С мая 2019 189,00 ООО "Аврора" С февраля 2018 1 393,00

Управляющие компании часто выбирают себе красивые имена. Они привлекают жителей, создают ощущение надежности и высокого качества услуг. В Самаре есть много ТСЖ и УК «Уют», «Надежда», «Гавань», «Юбилейное». Казалось бы, «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». Но не тут-то было.Например, у компании с громким названием «Образцовое содержание жилья» долг перед ООО «Самарские коммунальные системы» за водоснабжение и водоотведение составляет 5,5 млн. рублей, ТСН «Город Мира» - 2,3 млн. рублей, ООО «УК Надежда» - 1,6 млн. рублей, ООО «Аврора» - 1,4 млн. рублей. Общий долг исполнителей коммунальных услуг в настоящее время превысил полмиллиарда рублей.По итогам года «РКС-Самара» направит сведения о долгах всех УК, ТСЖ и ЖСК в государственную жилищную инспекцию. Напомним, что по действующему законодательству задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев является поводом для лишения лицензии.«РКС-Самара» призывают все управляющие компании, ТСЖ, ЖСК расстаться с долгами за холодную воду и канализацию. Тем более, в декабре 2019 года стартует традиционная акция «В Новый год – без старых долгов», в которой смогут принять участие не только физические лица, но и все исполнители коммунальных услуг, не имеющие долгов за водоснабжение и водоотведение!