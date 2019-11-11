Красивые названия самарских УК скрывают долги и безответственное отношение к своим обязанностям
11 ноября 2019 09:36
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Управляющие компании часто выбирают себе красивые имена. Они привлекают жителей, создают ощущение надежности и высокого качества услуг. В Самаре есть много ТСЖ и УК «Уют», «Надежда», «Гавань», «Юбилейное». Казалось бы, «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». Но не тут-то было.
Например, у компании с громким названием «Образцовое содержание жилья» долг перед ООО «Самарские коммунальные системы» за водоснабжение и водоотведение составляет 5,5 млн. рублей, ТСН «Город Мира» - 2,3 млн. рублей, ООО «УК Надежда» - 1,6 млн. рублей, ООО «Аврора» - 1,4 млн. рублей. Общий долг исполнителей коммунальных услуг в настоящее время превысил полмиллиарда рублей.
По итогам года «РКС-Самара» направит сведения о долгах всех УК, ТСЖ и ЖСК в государственную жилищную инспекцию. Напомним, что по действующему законодательству задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев является поводом для лишения лицензии.
«РКС-Самара» призывают все управляющие компании, ТСЖ, ЖСК расстаться с долгами за холодную воду и канализацию. Тем более, в декабре 2019 года стартует традиционная акция «В Новый год – без старых долгов», в которой смогут принять участие не только физические лица, но и все исполнители коммунальных услуг, не имеющие долгов за водоснабжение и водоотведение!
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