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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Красивые названия самарских УК скрывают долги и безответственное отношение к своим обязанностям

11 ноября 2019 09:36
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Красивые названия Самарских УК скрывают долги и безответственное отношение к своим обязанностям
«Образцовое содержание жилья» не платит за воду и канализацию почти два года.

Управляющие компании часто выбирают себе красивые имена. Они привлекают жителей, создают ощущение надежности и высокого качества услуг. В Самаре есть много ТСЖ и УК «Уют», «Надежда», «Гавань», «Юбилейное». Казалось бы, «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». Но не тут-то было.

Например, у компании с громким названием «Образцовое содержание жилья» долг перед ООО «Самарские коммунальные системы» за водоснабжение и водоотведение составляет 5,5 млн. рублей, ТСН «Город Мира» - 2,3 млн. рублей, ООО «УК Надежда» - 1,6 млн. рублей, ООО «Аврора» - 1,4 млн. рублей. Общий долг исполнителей коммунальных услуг в настоящее время превысил полмиллиарда рублей.
По итогам года «РКС-Самара» направит сведения о долгах всех УК, ТСЖ и ЖСК в государственную жилищную инспекцию. Напомним, что по действующему законодательству задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев является поводом для лишения лицензии.

«РКС-Самара» призывают все управляющие компании, ТСЖ, ЖСК расстаться с долгами за холодную воду и канализацию. Тем более, в декабре 2019 года стартует традиционная акция «В Новый год – без старых долгов», в которой смогут принять участие не только физические лица, но и все исполнители коммунальных услуг, не имеющие долгов за водоснабжение и водоотведение!


Наименование организации

Период задолженности

Сумма долга 

в тыс. руб.

ТСЖ "Уют-8"

С августа 2019

240,00

ООО "УК Надежда"

С августа 2019

1 647,00

ТСЖ "Тихая гавань-1"

С декабря 2018

634,00

ООО "Образцовое содержание жилья"

С февраля 2018

5 536,00

ТСН "Юбилейное"

С июля 2019

848,00

ТСЖ "Уют-76"

С июня 2019

705,00

ТСН "Город Мира"

С июня 2019

2 266,00

ТСЖ "УЮТ"

С июля 2019

189,00

ТСЖ "Надежда"

С мая 2019

189,00

ООО "Аврора"

С февраля 2018

1 393,00

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Комментарии



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