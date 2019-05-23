Коллектор на Утёвской в Самаре обновили на 85 метров

65

Работы по перекладке первого участка канализационного коллектора на ул. Утёвской завершены. В районе пересечения с улицей Войкова специалисты «РКС-Самара» переложили 85 метров трубы диаметром 700 мм. Работы велись на глубине 7 метров. Поскольку движение стоков перекрывать нельзя, на участке была смонтирована специальная байпасная линия.Коллектор на улице Утёвской в Куйбышевском районе Самары был уложен в 1978 году. За это время трубы достигли практически 100% износа, и из-за газовой коррозии часть из них пришла в негодность. Помимо этого в канализационную линию была врезана бесхозная труба, ухудшающая ситуацию и значительно усложняющая ремонтные мероприятия.На месте проведения работ уже засыпали котлован, ведется подготовка к асфальтировке. Для движения транспорта ул.Утёвскую планируется открыть до конца мая. Специалисты «РКС-Самара» также начали подготовительные работы к замене следующего участка коллектора. Сейчас идёт монтаж байпасной линии, скоро начнутся земляные работы. Этот участок находится не на проезжей части, поэтому для движения никаких помех не будет. Планируется заменить ещё около 30 метров трубы.