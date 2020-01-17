Камеры борются с граффити в Самаре
17 января 2020 11:44
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За два года по инициативе «РКС-Самара» в городе из охранной зоны насосных станций подкачки убрано более 300 гаражей и незаконных построек. В 2020 году ещё 33 НСП освободят от незаконных построек.
Пять метров по периметру станций – это охранная зона, где не должны расти деревья и кустарники, не должно быть мусора, самовольных построек и гаражей. Строения мешают производить ремонт фасада, уборку прилегающей территории и, самое главное, при нештатной ситуации увеличивают время устранения повреждения.
Кстати, камеры видеонаблюдения, установленные на насосных станциях в конце 2019 года, уже дают результаты. Количество граффити и других надписей сократилось в разы, что значительно экономит средства, которые компания должна была тратить на ремонт и выплату штрафов за «ненадлежащее» содержание зданий.
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