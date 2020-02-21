Как самарцам оплатить квитанцию за воду и канализацию без комиссии

165

Несмотря на новые правила, запрещающие включать стоимость банковских услуг в тарифы ресурсоснабжающих организаций, «РКС-Самара» удалось сохранить почти все способы оплаты своих квитанций без комиссии. Комиссия при оплате услуг водоснабжения и водоотведения берётся только при оплате через операторов «Сбербанка» и через терминалы самообслуживания «Кошелев банка».Без комиссии можно оплачивать в электронных сервисах крупнейших банков: Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк. Не взимается комиссия и при оплате на Почте России. Также передать показания и оплатить без комиссионных сборов можно через сайт компании samcomsys.ru.

Без комиссии:

Организация Способ оплаты 1 АО «Почта России» операционист, наличные 2 ПАО «Сбербанк России» Кроме оплаты через операциониста банка наличными и картой через банкоматы, терминалы, онлайн оплата 3 ООО «Земский банк» операционист, наличные 4 «Газпромбанк» (Акционерное общество) банкоматы 5 БАНК ВТБ ПАО терминалы, онлайн оплата 6 ПАО «Почта Банк» банкоматы, терминалы, онлайн оплата 7 Мобильное приложение А3 онлайн оплата 8 Личный кабинет на сайте samcomsys.ru онлайн оплата

С комиссией: