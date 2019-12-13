Из-за долгов за тепло 12 управляющих компаний Самары могут лишиться лицензии

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Наименование УК Задолженность, млн рублей МП г.о. Самара "Универсалбыт" 48,33 МП г.о. Самара "Жилсервис" 36,48 ООО "УК Ассоциация" 19,96 Ассоциация "Самарское Региональное Содружество ТСЖ" 11,80 ООО "ЖИЛДОМ" 8,87 ООО "УК "Сервис" 7,17 ООО Управляющая компания "Служба эксплуатации зданий" 6 ООО "ФБ Хоум-Сервис" 5,9 ООО "УК "Комфорт-С" 5,58 ООО "УК "АУК" 5,4 ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ" 4,9 ООО "АВРОРА" 3,6

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подготовил в адрес региональной комиссии по лицензированию и предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а также в ГЖИ Самарской области заявления об отзыве лицензий 12 управляющих компаний. Основанием для этого стали долги УК за тепло и горячую воду на сумму более 163 млн рублей. В списке оказались организации, обслуживающие жителей областной столицы.Все эти управляющие компании систематически нарушают платежную дисциплину, за тепло с энергетиками не рассчитывались от трех месяцев до двух лет. По каждому фигуранту «черного» списка Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подготовил исковые заявления в суд. В дальнейшем, согласно ст. 135 Жилищного кодекса РФ, руководители этих организаций будут привлечены к субсидиарной ответственности, с последующим арестом и передачей на реализацию их имущества еще до вынесения судебного решения. В общей сложности долг УК Самарской области перед «ЭнергосбыТ Плюс на начало декабря 2019 года составляет 4,3 млрд рублей.«В соответствии с Постановлением Правительства №1110 лицензия может быть отозвана у обслуживающей организации, которая имеет задолженность за энергоресурсы в течение двух и более месяцев. В нашем списке оказались те, кто регулярно нарушает обязательства по оплате тепла. При этом руководство этих УК продолжает сбор платежей с жителей в полном объеме, однако удерживает эти средства на своих счетах, не рассчитываясь с энергетиками за потребленное тепло и горячую воду», - подчеркнул директор по продажам Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.В борьбе с должниками энергетики используют все законные меры. Ежемесячно компания направляет в суды исковые заявления, передает сведения о нарушении платежной дисциплины в региональное ГЖИ, и правоохранительные органы. Кроме того, для снижения темпов прироста задолженности со стороны операторов ЖКХ, УК и ТСЖ Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» переходит на прямые расчеты с населением. Сегодня в Самарской области на обслуживании энергосбытовой организации находятся почти 400 тысяч физических лиц.Список УК-должников