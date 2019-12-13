Из-за долгов за тепло 12 управляющих компаний Самары могут лишиться лицензии
13 декабря 2019 09:36
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Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подготовил в адрес региональной комиссии по лицензированию и предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а также в ГЖИ Самарской области заявления об отзыве лицензий 12 управляющих компаний. Основанием для этого стали долги УК за тепло и горячую воду на сумму более 163 млн рублей. В списке оказались организации, обслуживающие жителей областной столицы.
Все эти управляющие компании систематически нарушают платежную дисциплину, за тепло с энергетиками не рассчитывались от трех месяцев до двух лет. По каждому фигуранту «черного» списка Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подготовил исковые заявления в суд. В дальнейшем, согласно ст. 135 Жилищного кодекса РФ, руководители этих организаций будут привлечены к субсидиарной ответственности, с последующим арестом и передачей на реализацию их имущества еще до вынесения судебного решения. В общей сложности долг УК Самарской области перед «ЭнергосбыТ Плюс на начало декабря 2019 года составляет 4,3 млрд рублей.
«В соответствии с Постановлением Правительства №1110 лицензия может быть отозвана у обслуживающей организации, которая имеет задолженность за энергоресурсы в течение двух и более месяцев. В нашем списке оказались те, кто регулярно нарушает обязательства по оплате тепла. При этом руководство этих УК продолжает сбор платежей с жителей в полном объеме, однако удерживает эти средства на своих счетах, не рассчитываясь с энергетиками за потребленное тепло и горячую воду», - подчеркнул директор по продажам Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
В борьбе с должниками энергетики используют все законные меры. Ежемесячно компания направляет в суды исковые заявления, передает сведения о нарушении платежной дисциплины в региональное ГЖИ, и правоохранительные органы. Кроме того, для снижения темпов прироста задолженности со стороны операторов ЖКХ, УК и ТСЖ Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» переходит на прямые расчеты с населением. Сегодня в Самарской области на обслуживании энергосбытовой организации находятся почти 400 тысяч физических лиц.
Список УК-должников
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