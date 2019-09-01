Холодное водоснабжения в Советском районе Самары восстановлено

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Днем 31 августа поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм (сети ООО «Самарские коммунальные системы») по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Дыбенко, возле дома № 118.О происшествии были оповещены Ф и ТП РСЧС г.о. Самара и Самарской области.Установлено что, произошла утечка на трубопроводе диаметром 300 мм. На время проведения работ было приостановлено водоснабжение потребителей 18 многоквартирных жилых домов с населением 4559 человек (в том числе 618 детей). Водоснабжение социально-значимых объектов не нарушалось.Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, было оповещено через управляющие компании путем подворового обхода и расклейки объявлений.Для обеспечения населения питьевой водой было выставлено 2 бойлера по адресам: ул. Дыбенко, д.118 и ул. Антонова-Овсеенко, д. 61Ремонтные работы проводились силами ООО «СКС»В 03 час. 00 мин. водоснабжение потребителей востановлено.К ликвидации происшествия привлекались 8 человек, 5 ед. техники, от МЧС России силы и средства не привлекались, сообщает облМЧС.