Холодное водоснабжения в Куйбышевском р-не Самары восстановлено
16 августа 2019 09:42
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Утром 15 августа в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский район, ул. Восстания, д. 196.
На время проведения ремонтных работ было приостановлено водоснабжение потребителей 44 многоквартирных жилых дома и 221 частного жилого дома (5506 человек, из них 605 детей), 2 социально-значимых объекта (школа, детский сад).
Ремонтные работы проводились силами ООО «Водные технологии».
Для обеспечения населения питьевой водой привлекались 2 бойлера.
В 17 час. 00 мин. 15.08.2019 г. аварийно-восстановительные ремонтные работы завершены, водоснабжение потребителей восстановлено
К ликвидации происшествия привлекались 13 человек, 6 ед. техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 ед. техники, сообщает облМЧС.
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