Холодное водоснабжения в Куйбышевском р-не Самары восстановлено

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Утром 15 августа в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский район, ул. Восстания, д. 196.На время проведения ремонтных работ было приостановлено водоснабжение потребителей 44 многоквартирных жилых дома и 221 частного жилого дома (5506 человек, из них 605 детей), 2 социально-значимых объекта (школа, детский сад).Ремонтные работы проводились силами ООО «Водные технологии».Для обеспечения населения питьевой водой привлекались 2 бойлера.В 17 час. 00 мин. 15.08.2019 г. аварийно-восстановительные ремонтные работы завершены, водоснабжение потребителей восстановленоК ликвидации происшествия привлекались 13 человек, 6 ед. техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 ед. техники, сообщает облМЧС.