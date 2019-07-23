Группа диагностики «РКС-Самара» в этом году 271 раз выезжала для поиска сложных повреждений труб

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При повреждениях водопроводных и канализационных коммуникаций сложно определить, где необходимо производить земляные и восстановительные работы. Иногда вода выходит за несколько десятков метров от места поломки трубы. Чтобы ремонтные бригады не тратили время на установление места утечки или перелома труб, не проводили бесполезные земляные работы, в особо сложных случаях проводится обследование мобильной диагностической лабораторией.Диагносты с помощью специального оборудования прослушивают или осматривают изнутри специальным роботом с видеокамерой поврежденные коммуникации. Результаты диагностики выводятся на экран компьютера, а затем выдаются рекомендации по месту проведения работ и предварительный диагноз неисправности.Всего за 6 месяцев 2019 года группа диагностики «РКС-Самара» обследовала 51 скрытую утечку на водопроводных линиях, произвела телеинспекцию 45 участков канализационных сетей. Помимо этого с помощью спецоборудования устанавливается точное положение трасс силовых кабелей, трубопроводов и колодцев, чтобы не повредить их при проведении аварийно-восстановительных работ. Всего в этом году диагносты выезжали на вызовы 271 раз. Их работа помогла серьезно сэкономить время аварийных бригад и средства, затраченные на ликвидацию нештатных ситуаций.