Городская водопроводная станция «РКС-Самара» стала местом съемки познавательно-приключенческой программы федерального телеканала
23 июля 2020 10:46
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Городская водопроводная станция «РКС-Самара» на Ульяновском спуске на полдня превратилась в съемочную площадку для программы «Искатели». Это познавательно-приключенческая передача, которая выходит на телеканале «Культура» и рассказывает зрителям о значимых событиях российской и мировой истории и связанных с ними тайнах. В Самаре создатели программы – ведущий Николай Свистун, режиссер Александр Трофимов и оператор Андрей Мекаев – изучали историю строительства водопровода и первой (до сих пор действующей) канализационной линии, гадали, легко ли там заблудиться и существуют ли скрытые ходы и туннели, по которым из города можно перебраться на другой берег Волги.
Гостям показали экспозицию музея истории самарского водопровода и рассказали, почему Ульяновский спуск называется «На дне». Прощаясь, «Искатели» отметили, что еще никогда «на дне» им не было так уютно, поблагодарили за радушный приём и пожелали успехов и процветания.
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