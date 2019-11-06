ГЖИ и СВГК проводят рейд по безопасности внутридомового газового оборудования

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По поручению Правительства Самарской области 7 ноября в 10:40 (ул. Льва Толстого, 123) ГЖИ и СВГК проведут совместный рейд по проверке газового оборудования.В рейде примут участие инспекторы ГЖИ и специалисты СВГК, которые дадут комментарии по состоянию газового оборудования в домах№ 7 по ул. Владимирской и №16 по ул. Чернореченской.Фото pixabay.com