ГЖИ и СВГК проводят рейд по безопасности внутридомового газового оборудования
6 ноября 2019 12:52
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По поручению Правительства Самарской области 7 ноября в 10:40 (ул. Льва Толстого, 123) ГЖИ и СВГК проведут совместный рейд по проверке газового оборудования.
В рейде примут участие инспекторы ГЖИ и специалисты СВГК, которые дадут комментарии по состоянию газового оборудования в домах
№ 7 по ул. Владимирской и №16 по ул. Чернореченской.
Фото pixabay.com
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